Lea Michele presume su boda de ensueño junto a Zandy Reich

La actriz Lea Michele y Zandy Reich, su hasta ahora prometido, cumplieron finalmente sus planes de pasar por el altar este sábado en medio de una íntima e idílica ceremonia celebrada en el norte de California, como se desprende de las primeras imágenes que han trascendido públicamente del evento y de las declaraciones que, ya este lunes, ha ofrecido la feliz pareja a la revista People.

«Estamos muy entusiasmados por el hecho de estar ya casados y agradecidos de haber disfrutado de la compañía de nuestros familiares y amigos. Y, sobre todo, estamos extremadamente felices de poder pasar juntos el resto de nuestras vidas», compartieron los recién casados a la mencionada publicación junto a una foto del momento en que Lea, ataviada con un elegante vestido sin tirantes y una amplia falda de varias capas, y Zandy, luciendo un traje clásico azul marino, saludaban a los presentes convertidos ya en marido y mujer.

Por el momento se sabe que a este enlace de cuento de hadas acudieron varios de los antiguos compañeros de trabajo de la intérprete, como Darren Criss y Becca Tobin -de la popular comedia musical Glee’ o Emma Roberts, quien co-protagonizó con Lea la serie juvenil Scream Queens y que la ceremonia como tal fue oficiada por Ryan Murphy: creador de las dos producciones anteriormente mencionadas y de la exitosa serie American Horror Story.

Los dos enamorados dieron a conocer su compromiso matrimonial en abril del año pasado y, solo un mes más tarde, la que fuera protagonista de la serie ‘Glee’ confesaba que sus numerosos compromisos profesionales no le habían dejado demasiado tiempo libre como para dedicarse plenamente a los preparativos del enlace.

«Ahora mismo estoy muy centrada en mi próxima gira (la que compartió con su buen amigo Darren Criss), pero tuve oportunidad de mirar algunas cosas en Pinterest y he encontrado detalles que me encantan. La verdad es que estoy viviendo un momento increíble, me siento afortunada y llena de emoción por lo que está por venir», explicaba Lea llena de orgullo.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images