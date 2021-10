Lena Dunham celebra su 33 cumpleaños con Brad Pitt

La actriz Lena Dunham nunca ha sido demasiado dada a celebrar sus cumpleaños y, de hecho, a lo largo de los años ha cancelado varias fiestas en el último momento, como ella misma explicó en su Instagram, a pesar de que irónicamente siempre le gusta ser el centro de atención y recibir regalos.

Cambio de planes

Sin embargo, este año se ha animado a superar sus propias inseguridades y rodearse de sus seres queridos para contribuir además a una buena causa. La semana pasada, la intérprete organizó un evento en Los Ángeles con el objetivo de recaudar fondos para la organización Friendly House que fundó la primera casa de acogida de la ciudad para ayudar a mujeres que sufren de problemas de adicciones.

Entre los asistentes a la reunión se encontraba el mismísimo Brad Pitt, su compañero de reparto en la próxima película de Quentin Tarantino ‘Once Upon a Time in Hollywood’, con quien compartió una fotografía de la jornada en Instagram en la que aparecen abrazándose.

Además, este lunes, cuando cumplía oficialmente 33 años, Lena pidió a todos sus amigos y seguidores que en lugar de obsequios realicen donaciones en su nombre a la mencionada organización.

Su mejora con los años

En su cuenta de Instagram, la creadora de la serie Girls también realizó un balance de los últimos meses en los que ha logrado superar la adicción a las benzodiazepinas que había desarrollado a lo largo de los últimos tres años y pasó además varias veces por quirófano para someterse a una histerectomía total y una oforectomía unilateral con la esperanza de olvidarse para siempre de las complicaciones derivadas de la endometriosis que padece y cuyas molestias habían alcanzado un umbral de dolor apenas manejable.

«A menudo sentía que tenía que redimirme por algún tipo de pecado y que lo mejor que podía hacer era molestar lo menos posible a los demás en mi cumpleaños (nunca funcionaba y al final solía acabar vomitando o llorando). Pero este año es diferente. Este año… no lo vas a creer… soy feliz. Y me siento muy agradecida por el momento en que me encuentro, por quien soy y también por todos los que me han ayudado en mi viaje hacia la salud y la sobriedad. Los 32 han sido buenos conmigo y por los 33 quería dar las gracias”, aseguró Lena.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images