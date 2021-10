Lena Headey responde de forma contundente a las críticas por no maquillarse

A lo largo de los años que lleva interpretando a la maquiavélica reina Cersei Lannister en Game Of Thrones, su papel más popular y rentable hasta la fecha, Lena Headey se ha convertido en una experta a la hora de lidiar con los haters.

Por norma general suele tratarse de personas incapaces de distinguir dónde acaba la ficción y comienza la realidad, pero esta semana la actriz se ha topado con un mensaje especialmente desagradable en las redes sociales que nada tenía que ver con su trabajo en la serie de HBO o su talento a la hora de dar vida a uno de los personajes al que todo el mundo adora odiar.

Este martes, Lena compartió un video a bordo de un avión hablando a la cámara de su teléfono móvil para informar a todos sus seguidores de que ya había concluido su parte de la promoción de su última película, Fight With My Family, y por fin iba camino de casa. La estrella se despidió de ellos -previsiblemente para descansar durante unos días- no sin antes recordarles que la cinta se estrenaría el 22 de febrero en cines.

Cuál sería su sorpresa cuando, entre todas las felicitaciones por este último trabajo que le dejaron en la sección de comentarios de la publicación, se topó con uno especialmente pasivo-agresivo que le pedía por favor que no volviera a grabarse sin maquillaje. Lena nunca ha sido de las que se muerden la lengua y no ha dudado en denunciar públicamente ese ‘consejo’ tan poco respetuoso realizando una captura de pantalla del mismo con el nombre de usuario bien visible y subiéndola a su perfil junto a su propia sugerencia para la persona responsable de escribirlo: «Seguiré sin ponerme maquillaje. Que te ***», fue su contundente respuesta.

Sus fans no han tardado en aplaudir su valiente gesto: tanto el de defenderse a sí misma como el de mostrarse al natural ante el mundo, lo que por otra parte no hace más que confirmar su belleza natural.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images