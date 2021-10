Liam Payne se refiere a su supuesto romance con Naomi Campbell

Puede que a lo largo de los últimos meses, Liam Payne se haya consagrado como el más parlanchín y transparente de los antiguos cinco componentes de One Direction, pero tampoco hasta el punto de animarse a hablar abiertamente sobre ese supuesto idilio -nunca confirmado pero tampoco desmentido directamente por las partes- que habría mantenido este año con la supermodelo Naomi Campbell.

«Liam, ¿puedes corroborar o negar los rumores que apuntan a que has salido con Naomi?», reza la pregunta que le lanzó a bocajarro Andy Cohen, presentador del espacio Watch What Happens Live, mientras Liam parecía no inmutarse demasiado ante una cuestión que, seguramente, le resultaría muy incómoda.

Su respuesta

«Me acojo a la quinta [enmienda]», se limitó a contestar el intérprete británico para proteger su ámbito más privado y, por supuesto, para no ventilar intimidades que también afectan a terceras personas, en concreto a la estrella de las pasarelas.

La otra invitada del programa, la actriz Lea Michele, no dudó en sacar sus propias conclusiones después de que el cantante recurriera al salvavidas del que disponía en un juego oportunamente llamado ‘Acogerse a la quinta’, asegurando que el intérprete estaba confirmando los rumores.

«Yo diría que lo confirmó», apuntó rápidamente y justo antes de verse interrumpida por Liam: «No, no, me acojo a la quinta: es mi derecho como ser humano», bromeó.

Intimidades…

El joven vocalista no tuvo reparo alguno a la hora de adentrarse ligeramente en otro aspecto igualmente íntimo de su existencia, o mejor dicho, de su anatomía…

Liam aseguró tajantemente que, de los antiguos integrantes de la banda juvenil, él es sin duda el «mejor dotado» de todos ellos.

Así se pasó todo el programa, dejando la brecha abierta acera de los rumores, pero que sin duda, están mas que claros.

