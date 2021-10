Lisa Kudrow prefiere no verse en ‘Friends’

Puede que Friends fuera la serie que le abrió de par en par las puertas del estrellato y que el personaje al que daba vida en la popular sitcom, Phoebe Buffay, siga siendo uno de los más queridos y memorables en la historia de la pequeña pantalla.

Pero ni eso ha conseguido que la actriz Lisa Kudrow se haya animado a ver de nuevo algunos de sus divertidos episodios.

¿Por qué?

Y es que, como confesó la propia intérprete, la posibilidad de que el paso de los años haya podido alterar la percepción que ella misma tiene de su actuación en la ficción de NBC -pronto se cumplirá nada menos que un cuarto de siglo desde la emisión de su primer capítulo- le preocupa demasiado, especialmente dados los buenos recuerdos que de momento alberga sobre su trabajo y sobre la experiencia en general.

«Sinceramente, evito ver la serie cuando la ponen en televisión. Es que me da miedo que no me guste mi interpretación, así que prefiero no arriesgarme”, explicó la artista de 55 años en una entrevista al programa Entertainment Tonight’en la que también se felicitó por el ambiente inmejorable que reinó en el set de grabación desde el minuto uno.

«El piloto, recuerdo que fue tan emocionante. Éramos como un grupo de cachorritos entusiasmados que nos movíamos de un lado a otro sin saber muy bien qué esperar de la aventura, jugando y pasándonoslo genial. Fue muy divertido», añadió sobre la dinámica que definió, a lo largo de toda una década, su trabajo diario con el resto de protagonistas: Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Matt LeBlanc (Joey), David Schwimmer (Ross) y Matthew Perry (Chandler).

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images