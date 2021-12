Lista completa de amores y amantes de María Félix

"Yo siempre escogí a mis hombres", una de las frases que repetía a menudo La Doña. Estuvo casada cuatro veces, pero siempre rodeada de enamorados que pasaron por su vida. Ellos fueron los grandes amores y amantes de María Félix.

Se casó a los 19 años como vía de escape, con Enrique Álvarez Alatorre, un vendedor de cosméticos, con quien tuvo a su único hijo: Enrique Álvarez Félix.

Aquel primer matrimonio terminó en divorcio dos años después. Su esposo le fue infiel, y ella, para que todo fuera justo, hizo lo mismo.

El matrimonio (el segundo para La Doña) sólo duró 11 meses. Terminó con la muerte de Negrete, debido a complicaciones por hepatitis C.

María Félix apareció en el funeral vistiendo pantalones y, por un momento, la prensa habló más de eso que de su pérdida.

Fue gracias a la fama que generó el film “Doña Bárbara” que un día coincidió con el compositor Agustín Lara, a quien ella admiraba desde adolescente.

La noticia del romance fue un escándalo, que si por la diferencia de edades o porque ella era bellísima y él, muy feo. Su relación duró seis años, pero sólo estuvieron casados dos, de 1945 a 1947.

María apenas pasaba de los 40 años y su belleza estaba intacta. Había superado tres matrimonios con finales trágicos y estaba lista para el cuarto, que inició en 1956 con el banquero francés Alex Berger, con quien permaneció 18 años, quizá los más calmos de su vida.

Junto a él vivió en su mítica casa de Polanco, en la calle de Hegel (propiedad destruida en 2014), y visitó París, ciudad de la que estaba enamorada (tenía una mesa siempre reservada en Maxim’s, el célebre restaurante de Pierre Cardin, donde acudía la crema y nata de la época).

Aumentó su colección de joyas, arte y caballos, y de Berger decía que le “había regalado” el metro de la Ciudad de México, ya que fue uno de los impulsores de ese gran proyecto.

En el periodo de separación con Agustín Lara, se rumoró que sostenía un romance con el magnate Jorge Pascuel, el torero Luis Miguel Dominguín y el actor argentino Carlos Thompson.

Con éste último se comprometió, pero Félix canceló la boda días antes porque concluyó que "lo que tenían era mera atracción física y no amor verdadero".

Mientras estaba en Francia, se dice que tuvo un romance con el escritor francés Jean Cau, asistente del escritor Jean-Paul Sartre.

Pero Europa fue también locación para dar paso al amorío de Félix con una mujer, Suzanne Baulé —mejor conocida como Frede. Después de la muerte de Negrete, María regresó con Frede y mantuvieron un breve romance, hasta que terminó en juicio para recuperar las joyas que se habían regalado.

Hasta los años ochenta, María encontró un nuevo amor. El último y “el que mejor la quiso”, según ella; el pintor ruso-francés Antoine Tzapoff, 20 años menor que ella.

Con él tuvo una relación libre y franca que transcurrió entre México y Francia. Eso sí, el artista (que vivía en el barrio de Montparnasse) nunca la invitó a su casa:

“Sé dónde vive porque lo he dejado en la esquina de su casa desde hace 15 años. Y es que yo digo una cosa: si tú quieres dejar a un hombre, investígalo, pero si no lo quieres dejar, no le busques porque vas a encontrar”.