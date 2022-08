Lista completa de las pareja que ha tenido Lucero en su vida

Lucero cumple 53 años, y a lo largo de su vida ha brillado en su carrera artística tanto cuando era niña como ya de adulta. Aunque a "la novia de América" se le reconoce por proyectos como 'Alborada', 'Chiquilladas' y toda su discografía, la vida amorosa de Lucerito no se queda atrás en el interés público.

¿Cuál es la pareja actual de Lucero 2022?

Lucero y Mijares se divorciaron en 2011, y a 11 años de esto la actriz y cantante tiene actualmente una pareja sólida: el empresario Michel Kuri.

El sobrino de Carlos Slim mantiene una relación con la catante Lucero, pero no tienen planes de matrimonio a futuro. "Es compromiso del alma, del corazón y demás", expresó la también actriz a medios.

¿Cuántos novios tuvo Lucero?

Aunque a 25 años de Lucero y Mijares los dos siguen inseparables, hay un histotial de romances en la vida de la intérprete de Lazos de Amor.

Luis Miguel y Lucero

La relación entre Luis Miguel y Lucero nunca se confirmó a pesar de los rumores. Juntos participaron en la película Fiebre de amor, a lo que en entrevista Lucero habló sobre la experiencia: “El momento de llegar al estudio y poder grabar con Luis Miguel fue de lo más divertido. La pasamos muy bien, fue el poder compartir el estudio de grabación con él, pues la verdad es que teníamos muy poco tiempo de conocernos, fue casi casi que ‘¡Hola, mucho gusto! ¿Cómo estás? Pasen al estudio’ y a cantar”, dijo divertida.

Aún así, en entrevista con Mara Patricia Castañeda en 2021, reveló que ella y Luis Miguel no podrían ser novios: "no podría ser novia de Mickey porque a qué hora nos veríamos. Es famosísimo, yo tengo mis cosas [...] No éramos novios, pero sí muy buenos amigos y nos gustábamos y pasábamos momentos muy padres".

Sammy y Lucero

Hubo un novio en la vida de Lucero del que se sabe muy poco, según Quién. Era un empresario que estuvo por varios años con la cantante, pero siempre mantivo perfil bajo en la década de los 90.

Guillermo Capetillo y Lucero

Lucero fue novia del actor, cantante y torero mexicano durante menos de 10 meses. La actriz habló de esta relación en su canal de YouTube, "yo lo veía y decía, es el más guapo del mundo, porque cuando yo tenía 9 años él salía en una telenovela llamada 'Los ricos también lloran', y lo veía en la tele y decía ese es mi novio, el más guapo del mundo".

Poco sabría la intérprete que sus sueños se harían realidad y cuando ella tenía 22 años se hizo novia de Capetillo, él tenía 33. Se conocieron en la filmación de Quisiera ser hombre, "después de eso fuimos novios", relató. Hicieron apariciones públicas esporádicas y a pesar de los 11 años de diferencia de edad, fue una relación feliz.

Felipe Camiroaga y Lucero

Este fue un romance breve y con un final triste. Lucero y el conductor chileno sostuvieron un noviazgo en 1992 mientras él era jurado en el Festival de Viña del Mar. Lamentablemente, Felipe murió en un accidente aéreo y perdió la vida a los casi 45 años.

Tras conocer la noticia, Lucero escribió en redes sociales: "Felipe vivirá por siempre en mi corazón y en el de miles de personas que jamás lo dejaremos morir porque lo AMAMOS".

Mijares y Lucero

Otro novio de Lucero que fue mayor que ella por 11 años, y esta fue la relación más famosa y hablada para ambos. Se conocieron en la película Escape conmigo en 1988, pero se reencontraron en la canción Four times love y se flecharon.

Lucero y Mijares se casaron en 1997 en el Colegio de las Vizcaínas en México y el enlace fue televisado bajo la conducción de Silvia Pinal. El 4 de marzo de 2011, la pareja de camtantes anunció su separación y un divorcio en buenos términos.

Recordemos que la expareja estuvo casada por 14 años y como fruto de su amor procrearon a sus dos hijos, Lucerito y José Manuel. Además, cabe mencionar que han vuelto a compartir el escenario en distintas ocasiones, mostrando la buena química que existe entre ellos, ¡enhorabuena!