¿Cuántos amores a primera vista tuvieron estas celebridades? Figuras destacadas en el mundo del entretenimiento que se han casado no solo dos, sino hasta cuatro o más veces.

1) Rex Harrison

El mítico actor Rex Harrison (My Fair Lady; Doctor Dolittle; The Ghost and Mrs. Muir), que se catapultó para siempre en la historia del teatro y del cine, también quiso a muchas mujeres. Se casó seis veces, además de tener varios romances con las más mujeres más bellas de su época.

2) Liza Minelli

Muchos amores se le han conocido a la legendaria actriz Liza Minelli, y en su momento se casó (y divorció) cuatro veces. Sobre su primer esposo, Peter Allen, Liza expresó en The Advocate, "me casé con Peter y no me dijo que era gay; todos lo sabían menos yo". Luego se casó con el productor y director Jack Haley Jr; después con el escultor Mark Gero y finalmente con el promotor David Gest —quien alegó que Minelli lo golpeaba cuando estaba alcoholizada.

3) Brigitte Bardot

Considerada en su época como un símbolo sexual, la actriz francesa Brigitte Bardot tuvo cuatro matrimonios. El primero fue a los 18 años con el director Roger Vadim (mientras ella sostuvo un amorío); el segundo con el actor Jacques Charrier (con quien tuvo su único hijo); el tercer matrimonio con el playboy alemán Gunter Sachs; finalmente, el cuarto y actual esposo es Bernard d'Ormale.

4) Larry King

No solo las mujeres se encuentran en esta lista, el famoso periodista Larry King, quien murió a los 87 años, se casó siete veces. Su última esposa fue Shawn Southwick, tuvo hijos con algunas de sus exesposas y un hijo fuera del matrimonio llamado Larry King Jr.

5) Tom Cruise

Tom Cruise conquistó a tres mujeres bellas, pero lamentablemente sus matrimonios no resultaron: Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes con quien tuvo una hija, Suri.

6) Mick Rooney

El mítico actor Mickey Rooney, conocido como El niño malo del cine, se casó también en ocho ocasiones. De sus primeros siete matrimonios nacieron ¡9 hijos! Entre sus mujeres figuraron Ava Gardner cuando tenía 19 años y se dice que jamás le pidió nada tras su divorcio.

7) Halle Berry

La ganadora del Oscar, Halle Berry, también lleva un récord de tres matrimonios, el último con el actor francés Olivier Martínez. Lamentablemente el historial nupcial de Halle no ha sido el mejor, pues se dice que su primer esposo, un jugador de béisbol, era violento.

8) Barbara Walters

La famosa periodista Barbara Walters ha celebrado cuatro bodas, dos de ellas con el ejecutivo televisivo Merv Adelson.

9) William Shatner

El popular capitán Kirk de Viaje a las estrellas, William Shatner, de 90 años, ha estado casado en cuatro ocasiones. Su primer matrimonio fue con Gloria Rand, después con Marcy Lafferty, Nerine Kidd-Shatner y, desde 2001, había estado casado con Elizabeth Anderson Martin, pero en 2020 firmaron el divorcio.