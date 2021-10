Lo que hace Zoe Saldaña para disciplinar a sus hijos

La actriz Zoe Saldaña y su marido Marco Perego son los orgullosos padres de tres adorables y algo hiperactivos retoños, los gemelos Cy y Bowie (4) y el pequeño Zen (2).

Y como a las alegrías constantes que estos les brindan también hay que añadir travesuras puntuales y momentos de caos absoluto, la protagonista de Guardians of the Galaxy, no tiene reparo en desahogarse con ellos mismos sobre el estrés que le generan a fin de que comprendan de que tienen que darle un respiro.

¿Cuál es la táctica de Zoe?

«Me encanta quejarme abiertamente con ellos sobre el hecho de que me tienen agotada y exhausta. A veces mis niños pueden ser un poco crueles, así que yo les digo: ‘Tienen que ser más buenos con mamá’. Es eso o decirles directamente: ‘No voy a repetirlo más veces’. En cualquiera de los dos casos se dan la vuelta y hacen lo que les digo. la verdad es que estoy muy feliz de tener tres niños pequeños», contó a la revista Us Weekly.

Desde que debutara en la maternidad junto al guapo fotógrafo italiano con el que contrajo matrimonio en 2013, la también actriz de Avatar ha sido siempre consciente de la necesidad de liberar a sus niños de aquellas anacrónicas reglas basadas en las convenciones sociales ligadas al género, mientras que su marido también predica con el ejemplo al asumir con total normalidad las tareas domésticas y otras labores tradicionalmente atribuidas a la mujer.

«Mi marido participa en un sinfín de actividades que antiguamente se consideraban responsabilidad de la mujer, y viceversa. En mi caso, suelo encargarme de hacer cosas que antes parecían corresponder al hombre, como arreglar cosas o instalar el nuevo televisor. Somos una casa muy fluida en cuanto al género y creo que es importante educar a nuestros hijos en ese tipo de ambiente», reflexionaba en otra entrevista reciente.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images

