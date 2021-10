Lo que le molesta a Emilia Clarke de sus fans

Cuando se estrenó el primer trailer de la comedia navideña que protagoniza Emilia Clarke, en el papel de una veinteañera en plena crisis existencial tras sufrir un traumático problema de salud, las redes sociales no tardaron en comenzar a especular acerca del giro argumental que escondería la historia basándose en el vestuario que lucía Henry Golding -el interés amoroso de la protagonista- y la letra de la canción de George Michael ‘Last Christmas’ que da título al filme.

Ahora que por fin llegó a los cines y se confirmó que muchas de las teorías que circulaban al respecto habían acertado, la actriz rompió su silencio para comentar acerca de la obsesión actual del público por descubrir los spoilers de sus películas o series favoritas antes de haberlas visto.

«Resulta muy molesto, la verdad. Y frustrante… Es más complicado de lo que la gente se imagina», declaró ella en una entrevista al portal Indiewire.

«Emma Thompson y Greg Wise escribieron juntos el guion y se lo enviaron a todos sus amigos. Solo consideraron que estaba listo cuando nadie vio venir de antemano la sorpresa que se reveló al final de la trama».

Lo cierto es que Emilia ya cuenta con bastante experiencia en esas lides debido al secretismo que tuvo que rodear en todo momento el rodaje de Game of Thrones y la indignación generalizada que suscitó el final de la ficción de la HBO.

Pese a que ella considera una pérdida de tiempo y energía lo que se conoce ya como la ‘cultura de los spoilers‘ -que da pie a debates virtuales y artículos kilométricos analizando al detalle trailers como el de Last Christmas en busca de pistas sobre el final-, también comprende cuál es su origen y por qué los fans se involucran tanto a nivel emocional.

«Estoy siendo muy cuidadosa con las palabras que elijo para expresar mi punto de vista, pero la verdad es que no me sorprendió demasiado lo que nos sucedió: no es ningún secreto que el estado del mundo en la actualidad resulta aterrador y confuso, y suceden muchas cosas que escapan por completo a nuestro control. Pero la gente sí puede hacer algo al respecto en estas situaciones, bien sea firmando una petición para que se ruede de nuevo el último episodio de una serie de televisión o estropeando el final de una maldita película navideña».