Lo que recomienda Kate Beckinsale para evitar un divorcio

Hace unos meses, Gwyneth Paltrow consiguió acaparar una vez más un sinfín de titulares al compartir el último término que había aprendido durante las sesiones con su coordinadora de intimidad, ‘polaridad sentimental’, para explicar por qué había decidido no vivir bajo el mismo techo que su marido Brad Falchuk a pesar de que ya llevaban casi un año de casados.

Al hilo de sus declaraciones, otras estrellas, como la actriz de la serie The Big Bang Theory Kaley Cuoco, quisieron echarle un capote revelando por ejemplo que, en su caso, ella estaba encantada residiendo en una vivienda distinta a su pareja Karl Cook mientras terminan las obras del que será su hogar definitivo.

La actriz británica Kate Beckinsale también es de las que opina que matrimonio y convivencia no siempre tienen que ir de la mano y, tras su experiencia habiendo estado casada durante una década con su exmarido Len Wiseman, no considera que sea la opción más acertada para todo el mundo.

«Creo que a muchas personas les iría mejor casadas si no tuvieran que vivir en la misma casa. Estar casados es la parte sencilla, pero todo eso de la convivencia… esa parte puede resultar abrumadora. También creo que las mujeres -y puede que aquí esté generalizando, pero me parece que es cierto- anteponemos las necesidades de todos los demás a las nuestras propias. Así que si tienes un marido o un novio, hijos, padres… es muy fácil que tengas una idea concreta de lo que quieres y al final acabes cediendo en todos los sentidos. Y resulta agradable no tener que negociarlo todo siempre», opinó la intérprete en una nueva entrevista a Women’s Health acerca de las ventajas de disfrutar de una casa para ella solita.

