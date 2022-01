Lo que tu pareja famosa favorita revela de ti (¡y de tu vida amorosa!)

A veces una pareja se vuelve tan famosa y querida, que sus integrantes adquieren una sola identidad en la mente del público que los admira. Como ocurría en el caso de "Brangelina", que fue la unión de los nombres de Brad Pitt y Angelina Jolie (cuando eran marido y mujer, porque ya están divorciados); "Bennifer", que combina el de Ben Affleck tanto con su ahora ex esposa Jennifer Garner y su actual pareja, Jennifer Lopez.

Esa identidad conocida como "una pareja de estrellas" tiene su propia personalidad y significa algo diferente para cada persona. Es por eso que la que más te atrae de esas parejas revela mucho de cómo ves —y cómo vives— el amor. ¿Estás lista para descubrirlo...?

Tu ex pareja famosa favorita es... Brad Pitt y Angelina Jolie

Tuvieron seis hijos, tres de ellos adoptivos y de diferentes razas y culturas. Recorrieron el planeta con toda la "tribu" y no se dedicaron a "turistear" por los lugares más recónditos del planeta; ellos se sumergían de lleno en la cultura local, pues querían, en las palabras de Angelina Jolie, "que nuestros hijos se sientan ciudadanos del mundo".



Para Brangelina lo primero era la familia, pero esta no representaba una atadura, sino la libertad total para explorar, crecer, evolucionar, compartir y, simplemente, ser ellos mismos. Al mismo tiempo, Brad y Angie separaron un tiempo para estar solos con esperanza de mantener vivo el romance —y aunque no rindió frutos, en su momento brillaron como una pareja con lo mejor de dos mundos.

SI ESTA ERA TU PAREJA FAVORITA: Te atraen el hogar y la familia, pero también la aventura y lo desconocido. Deseas echar raíces, pero a la vez quieres tener alas para seguir explorando y disfrutando del ancho mundo.

Eres hogareña amorosa y generosa. También eres curiosa, intrépida e inquieta; no soportas la rutina y crees que la pareja solo sobrevive cuando ambos se dan espacio para crecer y experimentar juntos y por separado.

Tu pareja famosa favorita es... George Clooney y Amal Alamuddin

El siempre dijo que jamás volvería a casarse. Sus parejas —Krista Allen, Sarah Larson, Elisabetta Canalis y Stacy Keibler, entre mu chas otras— terminaron por tirar la toalla y aceptar que George era, tal como él decía, ciento por ciento "incasable".



De repente, todo cambió. George encontró su media naranja en Amal Alamuddin, una abogada educada en Oxford, de donde se graduó con honores, que nada tiene que ver con Hollywood. Y colorín, colorado... la pareja hizo planes de boda. ¿Cómo logró Amal que George renunciara a sus credenciales de "soltero empedernido"?



George es un admirador de la inteligencia, la labor humanitaria y el activismo político de Amal, quien ha representado en corte al fundador de WikiLeaks Julian Assange, la exprimera ministra ucraniana Yulia Tymoshenko y al rey de Bahrain. Además, tiene una belleza exótica y un gran sentido del humor. Amal y George son, simplemente, almas gemelas.



SI ESTA ES TU PAREJA FAVORITA: Hay una parte de ti que celebra que George al fin tuvo que rendirse ante el poder imparable del amor... y otra que lo admira por haber sabido esperar por la persona perfecta para él. Para ti es muy importante sentir una genuina admiración por tu pareja; no puedes sentir pasión, y mucho menos llegar a amar a una persona que no esté a la medida de tus expectativas. Y tienes que admitir que tus expectativas son altas.

No soportas la inmadurez ni la irresponsabilidad y no entiendes cómo algunas prefieren a los "chicos malos". Algunos te han acusado de ser superexigente y hasta inflexible. Tu labor consiste en determinar qué cualidades debe tener tu pareja y cuáles son "negociables".

Tu ex pareja famosa favorita es... Ben Affleck y Jennifer Garner

Getty Images

Lo más atractivo de esta pareja, aparte de sus obvios encantos físicos, era su sencillez y la naturalidad con la que compartían los altibajos de la familia moderna. Ben admitía que el matrimonio es una labor "dura", pero también que era "la más satisfactoria del mundo".

¿Existía acaso una pareja más... normal? Y ahí radicaba el encanto de Bennifer. Su relación no se basó en la fama y el glamour, sino en los pequeños encantos cotidianos del hogar: llevar a los hijos a la escuela, leerles un cuento antes de dormir, salir a pasear al perro en familia, preparar la cena juntos o tener una pequeña cita en pareja, simplemente para conversar y encender la llamita del romance. Pero ojo aquí: ¿Jennifer Lopez está enojada con Ben Affleck por sus dichos sobre Jennifer Garner y su alcoholismo?



SI ESTA ERA TU PAREJA FAVORITA: Para ti el amor y la familia son la base más auténtica de la felicidad. No necesitas brillo ni glamour; te basta con tener a tu lado a un hombre amoroso y responsable con quien puedes compartir lo bueno, lo malo, lo maravilloso y lo insignificante del día a día.

Sólo que para ti nada es insignificante, pues disfrutas tanto de preparar la comida como de ayudar a los hijos con las tareas escolares. ¿Quiere esto decir que todo es felicidad y nunca te quejas? Claro que no. Pero entiendes que los problemas y los altibajos son parte de la existencia, y siempre que la vivas en familia, eres feliz.

Tu pareja famosa favorita es... el príncipe William y Kate Middleton

Getty Images

Los duques de Cambridge son la quintaesencia de los royals modernos. Sonrientes, fotogénicos y asequibles, conservan el encanto de la realeza, pero sin esa "distancia y categoría" del pasado. Wills, como lo llaman sus amigos, es un joven papá moderno que trabaja y Kate es el ama de casa típica, que va de compras y prepara la cena para su familia. Sí, es cierto que son guapos, ricos y famosos, pero hay que admitir que ellos llevan su noble "carga" con mucha sencillez.

Su noviazgo fue largo y tuvo sus "baches", pues William pasó, como tantos hombres, por su fase de "picaflor"... antes de comprender que su princesa siempre estuvo al alcance de su mano.

SI ESTA ES TU PAREJA FAVORITA: Si seguiste su romance como si se tratara de una novela de Barbara Cartland y lloraste de emoción viendo por la televisión su romántica boda en la grandiosa abadía de Westminster, no lo dudes: eres una romántica incurable que aún cree en los cuentos de hadas y en los finales felices.

Esto a veces te ha llevado a creer con mucha facilidad en los "cuentos", aunque no precisamente de hadas, que te hacen algunos sapos disfrazados de príncipes. ¡Es que deseas tanto encontrar al amor de tu vida! La solución no radica en que renuncies al romance, y mucho menos en que bajes tus estándares, sino en que aprendas a entender mejor a las personas. Antes de atribuirle las características de un príncipe a ese gran conversador... observa su comportamiento. Tu lema debe ser: "Los hechos hablan".

