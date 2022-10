Los 5 fracasos de Piqué tras la ruptura con Shakira

Después del estreno del nuevo video de Shakira, ‘Monotonía’, la cantante colombiana nos dejó ver lo devastada que se siente después de su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, quien fuera su pareja durante 12 años y con quien tiene dos hijos.

El video de la canción, con quien comparte créditos con Ozuna, está lleno de metáforas simples, así como otros mensajes no tan obvios que te contamos aquí: Los 5 mensajes ocultos hacia Piqué en el video ‘Monotonía’.

Después de verlo, no es difícil sentir empatía con ella, pues todos hemos tenido alguna vez el corazón roto y hemos sentido ese “agujero en el pecho” que describe.

Pero como ella misma lo cantó alguna vez: “Cuando menos piensas, sale el sol”, y así como hemos sentido que es el fin del mundo, también hemos salido del duelo después de un rato, para darnos cuenta de que -al final- el tiempo siempre pone todo en su debido lugar.

Foto: Getty.

A pocos meses del escándalo de infidelidad del futbolista hacia la cantante, así como de que la pareja anunciara oficialmente su separación, las cosas se han ido acomodando poco a poco y, por lo visto, no pintan muy bien para el futbolista culé.

A pesar de que él siguió con su vida y se dio una nueva oportunidad en el amor con la joven Clara Chía Marti, lo cierto es que Piqué ha recibido varios duros golpes, tanto en su vida laboral como en el ámbito personal; por ejemplo:

Aunque la cantante se ha negado a hablar públicamente sobre el motivo de la ruptura con su ex pareja, pasó muy poco tiempo antes de que la prensa filtrara que fue debido a una infidelidad del futbolista con una chica 20 años más joven que Shakira.

Como era de esperarse, esto hizo enfurecer a los fans de la cantante, quienes despotricaron contra el futbolista en redes sociales; no obstante, este descontento llegó hasta las canchas de futbol.

Durante la pretemporada, a finales de julio de este año, se enfrentaron en el campo el Real Madrid contra el Barcelona en Las Vegas. La sorpresa fue que cuando Piqué tomó el balón, a pesar de ser equipos contrarios, ambas aficiones se unieron en un solo grito y corearon al unísono: “¡Shakira, Shakira!”, dejando boquiabiertos a todos. En otras palabras, ni siquiera los hinchas culés lo apoyaron.

También la separación de la pareja coincidió con una racha en la que Piqué ha permanecido mucho tiempo en la banca de los jugadores, como nunca antes. De hecho, algunos medios como El Diario aseguran que si la situación del futbolista no mejora, podría salir del equipo a final de la temporada.

Foto: Getty.

Esto llama la atención porque en la entrevista que Shakira le dio a Glamour España, mencionó que precisamente se había ido a vivir a Barcelona y había puesto su carrera en segundo lugar para que Piqué brillara en el futbol:

“Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor.”

Pareciera que ha resultado todo lo contrario: una vez que el futbolista y la cantante se separaron, al catalán le ha ido -como decimos en México- “como en feria”, mientras que la carrera de la barranquillera parece estar más fuerte que nunca….¿karma?

Además del ámbito personal y futbolístico, parece que tampoco le está yendo muy bien con su empresa Kosmos Global Holding, dedicada a la organización, difusión y administración de eventos relacionados con las comunicaciones, el entretenimiento y el ámbito deportivo.

Después de la polémica debido a las comisiones millonarias por la organización de la Supercopa de España en Arabia Saudí, la empresa del futbolista enfrenta un nuevo golpe.

Foto: Getty.

De acuerdo con el paparazzi Jordi Martin, quien ha seguido muy de cerca la separación de ambas celebridades, los trabajadores de la empresa de Piqué están descontentos debido a que perciben que no hay el mismo interés del futbolista como hace 5 años que la fundó:

“Me aseguran que Gerard ya no va más por Kosmos como antes , que no está tan comprometido con la empresa, y que está habiendo un problema serio dentro de ella”, aseguró para el programa español Socialité, en Telecinco .

Después del lanzamiento del sencillo ‘Monotonía’, acompañado del videoclip, los ojos se pusieron sobre Clara Chía Marti, la nueva novia de Gerard Piqué. La gente quería saber cómo había reaccionado ante el devastador mensaje de una artista reconocida en todo el mundo.

Por ello, poco tiempo después, Jordi Martin dijo para Socialité que algunas fuentes dentro de Kosmos, empresa de Piqué y lugar donde surgió el romance entre ellos, le habían asegurado que estaba “devastada por la presión mediática a la que ha sido sometida desde hace meses”:

"Me cuentan que ya ni siquiera va a trabajar a la sede de Kosmos, si no que teletrabaja desde casa, no se encuentra con fuerza", aseguró el paparazzi.