Los ‘royals’ están hartos de que les pregunten si han visto ‘The Crown’

Pese a que The Crown siempre trató de abordar con la mayor delicadeza posible los aspectos más controvertidos de la trama, como por ejemplo las supuestas infidelidades en el matrimonio de Isabel II y Felipe de Edimburgo que solo se insinúan, el morbo por conocer los detalles de la vida privada de la familia real británica y, sobre todo, su reacción ante la emisión de la serie estaba servido desde un primer momento.

La postura oficial del palacio de Buckingham ha sido que los royals no han visto la ficción de Netflix ni planean hacerlo, pero una indiscreción de una de las nietas de la soberana demostró que mentían: la princesa Eugenia sí reconoció que había visto «un par de episodios» y aseguró, además, que le parecía que estaban rodados «de una manera preciosa y con una música maravillosa».

Para complicar aún más la situación, los intérpretes encargados de dar vida a los Windsor han coincidido en más de una ocasión con los miembros de la monarquía en distintos eventos públicos.

La pregunta prohibida

La gran mayoría de ellos tuvieron el tacto de no sacar a relucir el tema, pero no Olivia Colman: la actriz que se mete en la piel de la reina Isabel II en las próximas dos temporadas no pudo contenerse cuando le presentaron al príncipe William y acabó planteándole la pregunta prohibida. Y por su respuesta, parece que a este último no le hizo demasiada gracia su indiscreción.

«La cosa no salió demasiado bien», declaró Olivia en el programa The Graham Norton Show.

Conocí al príncipe William en una cena y él me preguntó qué estaba haciendo en ese momento, pero en seguida se corrigió y añadió: ‘Bueno, en realidad ya sé lo que estás rodando ahora mismo’. Me emocioné tanto que le pregunté si había visto la serie y me contestó con un ‘no’ rotundo».

