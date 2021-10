Los claroscuros de Patrick Dempsey

La reinvención como necesidad

A pesar de que su carrera estuvo estancada en los años 90, un papel recurrente en la serie Will & Grace y su protagónico de Sweet Home Alabama, junto a Reese Witherspoon, lo catapultaron de nuevo. Por supuesto, su consolidación fue gracias a Grey’s Anatomy, no obstante, Dempsey lucha por alejarse de proyectos que lo encasillen en el rol del doctor Shepherd (pese a que se muestra respetuoso con sus fans, hay quienes afirman que reacciona de manera hostil cuando lo llaman “McDreamy”). Y aunque ha trabajado en filmes populares como Freedom Writers y Enchanted con Amy Adams, ha tenido menos suerte con Transformers: Dark of the Moon, al recibir abucheos que sólo pudieron curar los halagos ganados tras su rol como un multimillonario enamorado en Bridget Jone’s Baby, en donde formó un entrañable triángulo con Colin Firth y Renée Zellweger.

El año pasado protagonizó The Truth About the Harry Quebert Affair, y en esta año dará de qué hablar en el show Devils, que aborda una conspiración financiera. Lo único cierto es que, sin importar los claroscuros que le rodean, mientras más se descubre de él, más interés provoca.