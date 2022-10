Los comentarios que ha hecho Altair Jarabo sobre tener hijos con su esposo 20 años mayor que ella

La actriz mexicana Altair Jarabo contrajo matrimonio en 2021 con Frédéric García, empresario mayor que ella por 20 años.

Jarabo y García dieron el ‘sí acepto’ en una íntima ceremonia en Francia en el lujoso castillo Château de Vallery, donde acudieron familia y amigos cercanos.

¿Quién es el esposo de Altair Jarabo?

El marido de la villana de Abismo de pasión nació en Tolouse, Francia, pero tiempo atrás se mudó a México.

Frédéric completó sus estudios en el École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers con una ingeniería y especialidad en administración de sistemas industriales.

De acuerdo con Líderes Mexicanos, este empresario francés que radica en CDMX ejerció como director de mercadotecnia del Aeropuerto del Sureste.

Y como director general de Inversiones y Técnicas Aeropuertarias.

Después fue cónsul honorario de Francia en Cancún por un año.

¿Qué edad tiene Altaír Jarabo y su esposo?

Altair nació el 7 de agosto de 1986 en la Ciudad de México y tiene 36 años; mientras Frédéric García tiene 56 años.

¿Cómo se conocieron Altair Jarabo y Frédéric García?

En una entrevista con Quién, Altair reveló que conoció a Frédéric en una cena entre amigos.

Y que posteriormente coincidieron en algunos trabajos, por lo que el resto fue historia.

“Cuando salimos y comenzamos a platicar, casi de inmediato dije ‘ella es la mujer de mi vida’”, reveló Frédéric en la entrevista.

Por su lado, lo que conquistó a Altair de su esposo fue, “es muy cariñoso, exitoso y reconocido por su labor a través de los años tanto en México como en Francia”.

¿Qué piensa Altair Jarabo de estar en un matrimonio con un hombre mayor?

Altair no se ha mantenido callada para revelar lo mejor de estar casada con un hombre mayor.

De hecho, ha roto el silencio sobre las personas que la critican por casarse con un hombre 20 años mayor que ella.

“Me parece maravilloso, es alguien con mucha experiencia, me trata como una dama, no puedo pedir más, y a parte está guapísimo. Es un caballero, cariñoso, inteligente, me trata con cuidado, con inteligencia”

¿Cuántos hijos tiene Altair Jarabo?

La protagonista de Mentir para vivir no tiene hijos —a diferencia de su esposo, que sí ha sido padre.

En esta entrevista con TVyNovelas, Jarabo confesó que sí quiere tener hijos, pero por el momento quiere ‘pasar más tiempo a solas’ con su galán.

“[Formar una familia] es una opción. Mi compromiso con Frédéric se dio muy rápido, entonces quiero pasar una temporada sola con él, sin responsabilidades” Altair Jarabo en entrevista.

Añadió que, técnicamente, aún no se siente en las necesidades de ser mamá, “te soy sincera, aún no he escuchado el llamado de la naturaleza”.

“Quiero pensar que vendrá, y claro que él está dispuesto, pero no lo veo pronto”, confesó.

En el más reciente encuentro que tuvo la actriz con sus seguidores por Instagram, siguió hablando del tema de los hijos.

“No, no [bebés todavía no]. Vamos paso a paso. No lo descarto pero quiero disfrutar a mi esposo un ratito para mí sola… siempre impulso a las mujeres a que tomen esa decisión responsable. No debe haber tabú”, continuó.

Por el momento Altair se dedica a compartir sus actividades preferidas y viajes, como el que hizo a Francia por su cumpleaños acompañada de Frédéric.