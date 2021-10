Los ex de Paulina Rubio se unen en su contra

El delicado equilibrio que parecían haber encontrado Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera en su relación como padres del pequeño Andrea Nicolás tras años de desencuentros se rompió por completo.

Esto sucedió cuando hace unos días, la cantante decidió interponer una demanda contra su exmarido por violar los términos del acuerdo de custodia que alcanzaron en 2014.

El más reciente desencuentro

Más en concreto, la Chica Dorada acusa al español de ocultarle el paradero de su retoño durante días.

También asegura que no había logrado contactar con ninguno de ellos cuando llegó el momento de que el niño regresara con ella a Miami.

Colate, por su parte, respondió públicamente a esas graves afirmaciones a través de uno de los programas de Univisión en que colabora habitualmente.

En él afirmó que él había entregado el niño a su madre en la fecha acordada tras pasar unos días de vacaciones con la familia.

También se dijo sorprendido ante las acciones emprendidas por la artista justo ahora que él se prepara para participar en un reality de supervivencia en España.

Más contra Paulina

Ahora, a Colate le ha salido un inesperado y poderoso aliado: Gerardo Bazúa, el padre del hijo menor de la cantante.

Ambos han protagonizado también sus encontronazos y, hace meses, el cantante de rancheras ya arremetió contra la madre de su pequeño Eros revelando a través de las redes sociales -a falta de otro medio para contactarla, según su versión de los hechos- que no le estaba permitiendo ver a su hijo.

El mensaje que Bazúa acaba de difundir en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía de Nico y Eros, arranca recalcando que Paulina «no tiene vergüenza» y señalando la ironía de que ella haya «inventado» un sinfín de mentiras para perjudicar a su exmarido cuando, en la práctica, la cantante llevaría «casi cinco meses» haciéndole a él justo lo que le acusa de hacer a Colate: impedirle hablar con Eros.

«Ni fotos, ni llamadas, ni visitas, nada absolutamente nada… Además, dejas al bebé con quien tú quieres… Por otra parte tú no permites que mi hijo conviva con sus hermanos, primos, tíos y abuelos acá en México y lógicamente lo haces para que el bebé esté alejado de sus raíces y así no conozca de donde viene y quiénes son su familia paterna… Todavía no logro entender por qué negarle el amor de su familia al bebé. Creo que tú prefieres que el niño crezca encerrado como tú sueles hacerlo», afirma Bazúa en el comunicado en el que insiste en que Paulina no cumple lo que predica presentándose como una mujer de paz o una celebridad ejemplar.

«¡¡Por favor!!! No te queda hacerla de víctima y de la buena mujer y super mamá! Cuando tú bien sabes que no lo eres. Lo que pasa es que nadie te conoce bien. Invítalos a vivir contigo Que no te angustie mi mensaje, si mi maestra fuiste tú», concluyó.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images