Los hijos de Diego Luna y Camila Sodi sorprendieron a todos, porque nadie los había visto desque de eran niños

Diego Luna y Camila Sodi mantienen una imagen muy privada de sus hijos, Jerónimo y Fiona. Prácticamente nunca suben fotografías de ellos en redes sociales y rara vez los mencionan en entrevistas, por eso es que la reaparición de estos jóvenes en el homenaje póstumo de su abuelo Alejandro Luna sorprendió a todos.

¿Cómo se llama la ex de Diego Luna?

Diego Luna estuvo casado con Camila Sodi del 2008 al 2013. Ambos caminaron juntos al altar, pero firmaron los papeles de divorcio cinco años después.

¿Cuántos hijos tiene Diego Luna?

Sodi y Luna tuvieron dos hijos: Jerónimo y Fiona. El mayor nació en agosto del 2008 (tiene 14 años) y la segunda en julio del 2010 (tiene 12 años).

Así de grandes están los hijos de Diego Luna y Camila Sodi

Jerónimo y Fiona acompañaron a Diego Luna en el homenaje póstumo para el papá del actor, quien falleció a los 83 años; la familia y todo México despidió al gran Alejandro Luna en Bellas Artes. Fue precisamente en este evento que los hijos de la estrella de Y tu mamá también sorprendieron con lo grandes que están —pues jamás se les había visto desde el 2016.

Una de las confesiones que hizo Luna respecto a sus hijos, fue que no está ‘preparado’ para que sean adolescentes: “no estoy preparado, si te dijera que estoy preparado te estaría mintiendo… pero estoy listo para vivirlo y gozarlo, disfrutarlo y aprender de ello”.

Asimismo, el actor de 42 años habló con el periodista Jorge Ramos para explicar que no quería darle a sus hijos lo mismo que él vivió —pues su madre murió en un accidente en filmación cuando él era pequeño. “Yo fui un niño adulto por elección y por sobrevivencia […] Ya me habían quitado a mi madre, así que nada ni nadie me iba a quitar a mi padre. Entonces, si estar en el teatro significa estar con él, yo tenía que volverme un animal de teatro”, dijo.

Por otro lado, Camila Sodi reveló que se dividen el cuidado de los niños, y les funciona muy bien. La actriz habló en Señoras Punk y contó, “siempre trato de que las filmaciones sean donde están ellos o que vengan a verme o que estén mitad y mitad. La verdad es que el papá y yo lo hacemos muy bien, cuando él trabaja yo no trabajo, y cuando yo trabajo él no trabaja”.

En el Día de las Madres del 2020, Camila Sodi subió una serie de fotografías de su embarazo y de su experiencia amamantando —mismas que publicó con un amoroso mensaje sobre las fortalezas de la maternidad.