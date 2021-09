Los (lujosos) regalos que les dan a los nominados a los Emmy

Emmy 2021

Mientras esperamos que los premios Emmy tengan más drama que la relación de la Princesa Diana y el Príncipe Carlos en ‘The Crown’... Mientras Netflix espera ganar con ‘Bridgerton’ y Amazon compite con ‘The Boys’... Mientras Disney espera que premien su nueva plataforma con el plus de ‘The Mandalorian’... los nominados ya tienen otro estilo de premios.

En cuatro habitaciones secretas del Hotel Luxe Sunset Boulevard de Beverly Hills, bien separados con la distancia social y la opción al aire libre de un jardín, desplegaron toda clase de regalos especialmente seleccionados por la francesa Dubois Pelin & Associates (mejor conocida como DPA).

Es la primera vez desde la pandemia que vuelven a organizar semejante evento en vivo, en persona, aunque solo son aceptados quienes demuestren estar vacunados o con un test negativo reciente.

Un contraste bastante diferente al año anterior en que los nominados habían recibido las clásicas ‘Gifts Bags’ pasando en auto por la entrada, sin ningún contacto físico. Esta vez, entre los regalos más costosos, hay un viaje de 4.000 dólares al Pearl Resorts de Bora Bora, elegantes vestidos para la alfombra roja de Verita Couture (con un costo aproximado de 2.000 dólares) y diamantes herkimer ‘Fallen Stars’ regalados como amuletos de la suerte (entre 25 y 50.000 dólares, dependiendo del tamaño).

Las bolsas de lujo DeMarquet de 500 dólares, tienen la particularidad de poder intercambiar diseños, seleccionados en Internet. Y bikinis brasileñas de Edith Swimwear de 240 dólares, que también cuentan con la característica original ‘One Size Fit All’ con diferentes trajes de baño que pueden ser usadas con estilos diferentes y sin importar el talle de la persona (increíble pero real).

Para brindar, también regalan vino Rose sin alcohol con la marca H2O. Con gusto francés, pero en Los Ángeles, trajeron especialmente macarons Bijou de chocolate, vainilla y pistacho. Y desde San Diego llegaron dulces Candy Pushers que se caracterizan por contar con 1.000 gustos diferentes.

Entre los diferentes maquillajes hay también uno bastante particular: el nuevo lápiz labial de Lina Renna que apareció en ‘Real Housewives of Beverly Hills' (copiando a las Kardashians). Pero también generan mensajes positivos, como The DoVE Project con la campaña en contra de la venta de carne de perros en Corea del Sur, tratando de educar, ofreciendo la adopción de mascotas. Y ‘Women Who Do Wonders’ con la misión de destacar mujeres que marcan cierto impacto social en la comunidad.

Entre los más famosos, esperan a los actores de ‘Ted Lasso’, ‘Flight Attendant’, ‘Black-ish’, además de las favoritas ‘The Crown’, ‘The Mandalorian’ y ‘The Queen’s Gambit’. A este nivel, no importa quién se lleve el Emmy el domingo. Por lo visto, todos ganan.