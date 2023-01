Los más guapos de los Golden Globes 2023 (FOTOS)

La temporada de premiaciones da inicio con los Golden Globes 2023, y regresaron con mucha fuerza y emoción. Después de una polémica edición el año pasado, esta 80° presentación contó con muchas de las figuras favoritas del cine y el entretenimiento, como Brad Pitt, y a talento premiado por primera vez, como Jonathan Ke Quan al ganar el globo de oro como mejor actor de reparto por Everything Everywhere All At Once.

Los más guapos de los Golden Globes 2023

En la alfombra roja y en la premiación de los Golden Globes deslumbraron varios de los actores que de una u otra forma nos robaron el corazón. Desde la presencia de Eddie Redmayne por su papel en The Good Nurse, pasando por Sebastian Stan por Pam & Tommy y Austin Butler por encarnar al rey del rock & roll en Elvis. ¿Quién fue tu preferido?