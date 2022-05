“Los misterios de Marylin Monroe”, el documental que muestra las cintas inéditas que podrían resolver el misterio de su muerte de una vez por todas

¿Quién mató a Marylin Monroe? Pero antes de eso, ¿fue asesinato, suicidio o sobredosis? El periodista Anthony Summers comparte su investigación en este documental de Netflix que consta de 650 entrevistas grabadas.

Norma Jean Baker, mejor conocida como Marylin Monroe, sigue siendo a la fecha la mujer más famosa que ha existido. A pesar de ello, su vida y -sobre todo- su muerte siguen siendo un misterio cuya verdad parece llegarnos a cuentagotas.

Recientemente se estrenó en Netflix el documental ‘El misterio de Marylin Monroe: las cintas inéditas’ (The mystery of Marylin Monroe: the unheard tapes). Aquí, el periodista irlandés Anthony Summers, autor de ‘Goddes, the secret lives of Marylin Monroe’ comparte su investigación sobre las ‘extrañas’ circunstancias que rodearon la muerte de Monroe, incluyendo su peligrosa conexión con los hermanos Kennedy, John y Robert, quienes fueran -ni más ni menos- el fiscal y el presidente de Estados Unidos en la década de los 60.

La investigación hecha por Summers se compone de 650 entrevistas grabadas, realizadas a personas cercanas e íntimas de la actriz. En las cintas, los entrevistados relataron parte de la vida de Marylin: desde su ascenso en Hollywood, hasta el declive de su salud y estabilidad emocional y mental después de dos divorcios, un aborto y un tormentoso amorío con los hermanos más poderosos del mundo de aquella época.

¿Quién mató a Marylin Monroe?

¿Fue suicidio, sobredosis o asesinato?, ¿realmente le quitaron la vida a Marylin Monroe, y -de ser así- quién la mató? Este documental nos ofrece distintas partes de la historia de aquel fatídico 3 de agosto de 1962 cuando la versión oficial indica que su mucama la encontró sin vida y al lado de varios frascos de pastillas a las 3 AM.

No obstante, Summers tiene testimonios grabados que indican que Marylin aún se encontraba viva, pero en estado comatoso; que fue atendida médicamente y llevada en ambulancia a un hospital en Santa Mónica, pero que murió poco antes de llegar. Lo más delicado del asunto es que su mucama, Eunice Miller, asegura que esa tarde había discutido de forma violenta con Robert Kennedy, pocas horas antes de su muerte.

Foto: Getty.

10 momentos clave para entender a Marylin Monroe (y su muerte).

1.“¡No soy una huérfana!”.



De acuerdo con el Dr. Greenson, psiquiatra de cabecera de Marylin Monroe, durante los últimos años de su vida, ella era una mujer con una profunda huella de abandono, producto de los traumas vividos en su niñez.

Foto: Getty.

Después de que su madre fuera internada por problemas psiquiátricos, la pequeña Norma Jean (nombre verdadero de Marylin) estuvo en 10 diferentes hogares de acogida, dos años en un orfanato y 4 años con un tutor. Una de las declaraciones más fuertes que presentan de Monroe en el documental es:

“Sí, nunca me acostumbré a ser feliz. No era algo que pensé que pasaría. Cuando me llevaban al orfanato, yo gritaba ‘¡No soy huérfana, no soy huérfana!’”.

2. Quería hacerle el amor a su padre.

En una de las cintas, Henry Rosenfeld, amigo cercano de Monroe y fabricante de vestidos dijo: “En una fiesta estábamos jugando a decir lo que más queríamos en la vida. Al llegar el turno de Marylin, ella dijo que quería ponerse una peluca negra, encontrarse a su padre en un bar, hacerle el amor y finalmente preguntarle qué se sentía hacerle el amor a su hija”.

3. El lado oscuro de la iconica escena del vestido blanco.

Para algunos, el momento donde se levanta el vestido blanco de Marylin Monroe debido al ventarrón del metro, en la película The Seven Year Itch (‘La comezón del séptimo año'), es probablemente la escena más iconica en la historia del cine.

No obstante, hay un lado muy oscuro de esta toma, mismo que se revela en el documental de Summers. En aquella época (1955), Monroe estaba casada con Joe DiMaggio, el bateador estrella retirado del equipo de baseball de los Yankees de Nueva York. Al momento de rodar la escena estaban presentes entre 5 y 10 mil personas, todas atentas a lo que ocurría debajo del vestido de la actriz. Esto no le gustó a su entonces esposo.

Según cuenta Gladys Whitten, estilista de la película, esa noche, después de rodar la toma, DiMaggio tuvo un ataque de celos y llegó a golpear a Marylin, dejándole moretones que se tuvieron que ocultar con maquillaje para que la actriz pudiera seguir grabando.

4. Las devastadoras notas de Arthur Miller.

Después de su fallido matrimonio con DiMaggio, Marylin creyó haber encontrado el amor eterno junto al dramaturgo Arthur Miller. No obstante, tras algunos años juntos, viajaron a Londres para que ella pudiera grabar la primera película realizada bajo su propia productora, Marylin Monroe Productions.

Foto: Getty.

De acuerdo con algunas notas recabadas del Dr. Greenson -su psiquiatra- le dijo que, después de una fiesta, ella encontró unas notas hechas por su entonces esposo Miller en donde él narraba lo decepcionado que estaba de ella. Decía que se había casado con alguien igual de imperfecta que su primera esposa y que Monroe era una prostituta. Estas notas fueron devastadoras para la actriz. Después de cinco años de matrimonio, se divorciaron.

5. Su abuso de alcohol y pastillas.

Otro de los temas tocados en el documental fue el constante abuso de Marylin hacia los fármacos, especialmente las pastillas para dormir. Según los entrevistados de Summers, el consumo empezó cuando aún estaba casada con Arthur Miller, pero empeoró de manera considerable al grabar “Los inadaptados” (The misfits).

Tiempo después, en 1961, estuvo internada en la clínica Payne Whitney para tratar su adicción. Al salir del lugar fue abordada por una ola de reporteros, quienes le preguntaron cómo estaba; ella, sonriendo dijo: “Me siento de maravilla”.

6. Su aborto

Anteriormente se había especulado sobre un posible embarazo y aborto en la vida de la actriz. En esta cinta, David, el hijo del Dr. Greenson, lo confirma al decir:

“Estábamos viendo una fotografía de ella con el padre de Arthur Miller. De repente me dice: ‘Esta fue mi época más feliz porque estaba embarazada’.

La foto pertenecía a la época donde estaba grabando ‘Un Adán y dos Evas' (Some like it hot).

7. Su constante preparación

A lo largo del documental se muestran entrevistas en donde diversas personas que trabajaron con ella, como la actriz Jane Russell y el director John Huston, declararon que Marylin estaba siempre preparándose, como si quisiera probarle al mundo que no sólo era una ‘cara bonita’, sino también podía ser una extraordinaria actriz.

Foto: Getty.

8. ¿Lazos comunistas?

En el documental se muestra que el FBI estuvo investigando a la actriz por varios años, incluso antes de su relación con los hermanos Kennedy y, por supuesto, a lo largo de esta. La razón era que se creía que la actriz tenía vínculos cercanos con expatriados comunistas que residían en México tras haber sido exiliados de los Estados Unidos.

Posteriormente se halló registro de que la actriz había tocado el tema de “la moralidad” de las armas nucleares con el presidente. Recordemos que era la época de la Guerra Fría donde EU y la Unión Soviética peleaban por las armas nucleares, por lo que este vínculo de Monroe con sus amigos comunistas, así como su cercanía al presidente, eran demasiado riesgosos para el FBI.

9. Su tormentosa relación con los hermanos Kennedy.

Se presentan entrevistas donde aseguran que hubo un amorío de Monroe con Robert y John Kennedy al mismo tiempo. Por otro lado, evidencian cómo la actriz no se sentía al mismo nivel intelectual que ellos, así como el momento en que ambos la terminaron, dejándola devastada.

Foto: Getty.

10. La hora de su muerte

La versión oficial es que su mucama la encontró muerta a las 3 AM en su habitación. No obstante, la viuda de Arthur Jacobs, que era la persona que llevaba sus relaciones públicas, asegura que se le dio aviso a su esposo de la muerte de Monroe a las 11 PM y que posteriormente éste fue a casa de la actriz. ¿Por qué se escondió esa parte, así como la parte donde llegó una ambulancia por ella y se la llevó a un hospital para intentar salvarle la vida?

La realidad es que, después de la muerte de Marylin Monroe, se destruyó toda evidencia que conectara a la actriz con el presidente y fiscal, los hermanos Kennedy, por lo que quizá nunca sabremos la verdad completa sobre si realmente fue asesinato, suicidio o sobredosis lo que terminó con la vida de la que -dicen- fue y será la mujer más bella y famosa de todos los tiempos.