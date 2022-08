Los papeles más icónicos y variados que ha hecho Mabel Cadena

Mabel Cadena y Tenoch Huerta son los mexicanos que se unirán al universo de Marvel en la próxima película Black Panther: Wakanda Forever. La actriz nacida en el Estado de México dará vida a Namora, prima de Namor (el personaje de Tenoch), pero además de figurar como heroína, Mabel ha interpretado numerosos personajes totalmente opuestos.

¿Quién es Mabel Cadena?

Mabel, de nacionalidad mexicana nació el 23 de septiembre 1990. Estudió la licenciatura en Psicología pero le dio un giro a su vida al seguir con la carrera de Actuación en la academia CasAzul Astes Escénicas Argos.

¿Cuántos años tiene Mabel Cadena?

Mabel Cadena, integrate mexicana del universo de Marvel, tiene 31 años.

¿Dónde sale Mabel Cadena?

De acuerdo con el sitio web de la actriz, Mabel ha participado en más de 20 producciones teatrales. También cuenta con presencia en televisión, películas y cotrometrajes. Como dijo en entrevista con Spoiler, "me gusta hacer personajes complejos y confrontativos para verme en varias formas".

Mabel Cadena hará su debut en Hollywood interpretando a Namora en Black Panther, pero antes de esto la joven mexicana incursionó en otros personajes que denotaron su talento en la actuación.

Mabel Cadena en 'El baile de los 41' (2020)

Película dirigida por David Pablos donde Mabel hizo de Amada Díaz, hija de Porfirio Díaz, junto con Emiliano Zurita como Evaristo Rivas y Alfonso Herrera como Ignacio de la Torre, su esposo y yerno homosexual del presidente.

Cuando la actriz compartió el estreno de esta película en 2020, escribió: "Vivan las infinitas formas de amar, las infinitas posibilidades del ser, en sus infinitos colores. Viva la diversidad de mujeres, la diversidad de hombres, los tonos de piel... que mañana y siempre bailen seres libres. Y como he dicho: que aquellos que no quieran ver, sean los que se meten a un "clóset".

Mabel Cadena en la serie 'Hernán' (2019)

Hernán fue una serie de drama histórico que se planeó como parte del aniversario 500 de la caída de Tenochtitlán, y gira en torno a Hernán Cortés desde su llegada a la costa mexicana y la derrota de los mexicas.

Mabel Cadena interpretó a Tecuelhuetzin, quien después fue bautizada como María Luisa Xicohtécatl (Doña Luisa). Fue hija del cacique de Tlaxcala y la casaron en 1519 con Pedro de Alvarado para consolidar la alianza entre tlaxcaltecas y españoles.

Mabel Cadena en 'La diosa del asfalto' (2019)

La diosa del asfalto, de Julián Hernández, está basada en los hechos reales de 'Las Castradoras de Santa Fe' —grupo de mujeres en los ochenta que presuntamente castraban a violadores en zonas marginadas.

Las líderes de la pandilla eran Max (Ximena Romo) y Ramira (Mabel Cadena). "Creo que cada una de nosotras, como mujeres contemporáneas, tenemos la oportunidad de empoderar nuestra voz. No me cansaré de decir que Ramira me dio la posibilidad de como mujer y actriz decir no seas cobarde y ten un poco más de levantar la voz", dijo la actriz sobre su personaje.

Mabel Cadena