Madonna: quiénes son los hijos biológicos y adoptados de la reina del pop de 64 años

Si alguien ha dado mucho de qué hablar, es Madonna. La cantante celebra este 16 de agosto 2022 su cumpleaños número 64, y aunque ha pasado por muchas facetas en el mundo del entretenimiento, sabemos que no se queda atrás en lo que relaciona a la maternidad.

De hecho, Madonna cuenta con una numerosa familia, pues la intérprete tiene hijos biológicos y adoptados, mismos con los que le gusta divertirse y pasar momentos felices para compartir en redes sociales.

Instagram

Cuántos hijos tiene Madonna

Madonna tiene seis hijos: Lola Leon (hija de Carlos León), Rocco Ritchie (hijo de Guy Ritchie), David Banda Mwale, Mercy James, Stelle y Estere Ciccone.

Cuatro de los seis hijos de Madonna son adoptados de Malaui y los otros dos son hijos biológicos. Al primero que adoptó fue a David Banda, dándole la bienvenida a su hogar en 2006; al año siguiente adoptó a Mercy y finalmente en 2017 adoptó a las gemelas.

Quiénes son los hijos biológicos de Madonna: Lola y Rocco Ritchie

La primogénita de la cantante de Like a Virgin es Lourdes "Lola" Maria Ciccone Leon, producto de su relación con el entrenador Carlos León —y misma que terminó en 1997 en buenos términos. Nació el 14 de octubre de 1996 y actualmente mantiene un perfil neutral en redes sociales pero eso no significa que no aparezcan en los titulares.

Instagram

De acuerdo con NY Post, Lola vive en Bushwick con su novio de cinco años, Jonathan Puglia, y ambos son ávidos consumidores de marihuana. Según el medio, "Lola se toma muy en serio su vida como artista", confirman, "le encanta bailar y toma clases de arte. Está dedicada a la autoexpresión y no cree en ideas tradicionalistas o en sentirse sofocada".

Instagram

Madonna ocasionalmente saca fotos con Lola y se le ha visto a la joven aparecer en pasarelas con ropa exótica o provocativa. Pero en una entrevista con Interview, Lola confesó que "su vida ha estado controlada prácticamente por su mamá". "Mi mamá es una loca del control, tuve que independizarme por completo al instante en que me gradué de secundaria", dijo.

El otro hijo biológico de Madonna es Rocco Ritchie, quien nació el 11 de agosto del 2000 (tiene 22 años), producto de la relación que tuvo con el director Guy Ritchie. Guy y Madonna se conocieron en 1998, tuvieron un hijo juntos, se casaron y se divorciaron en 2008.

instagram

A Rocco le gusta que le llamen "Rhed", y según Page Six el joven veinteañero tiene una relación inestable con su mamá. "Después de atravesar una polémica batalla sobre la custodia de Rocco en 2016, éste decidió vivir con su papá", mencionan.

instagram

Desde entonces no se habían visto imágenes de Madonna y Rocco juntos o conviviendo, hasta que Rocco recién cumplió 22 años y la estrella pop le hizo una celebración en Sicilia, Italia.

Quiénes son los hijos adoptados de Madonna

Los antecedentes de adopción para Madonna comienzan con su trabajo de caridad. Añps atrás trabajaba en la organización Raising Malaui y viajaba seguido al país.

Entonces decidió adoptar a David Banda en octubre del 2006. En diversas entrevistas la cantante confesó que David sufría de neumonía después de sobrevivir malaria y tuberculosis cuando era prácticamente un bebé.

instagram

La adopción de David Banda finalizó en 2008 y su padre biológico se llama Yohane, mismo que dijo e su momento, "quieren que yo apoye este caso sobre la adopción, algo en lo que no puedo aceptar con Madonna y su esposo". Madonna y Guy Ritchie adoptaron a David Banda.

Después de su primer hijo adoptivo, Madonna acogió a una niña de cuatro años llamada Mercy James también de Malaui. Ahora Mercy es una adolescente de 16 años y disfruta pasar tiempo con su madre, quien además adora maquillarla y abrirle camino en el mundo de la moda y belleza.

instagram

Las otras dos niñas que Madonna adoptó son Estere y Stelle, gemelas que se fueron con su nueva mamá a los cuatro años. Estas pequeñas adoptaron el apellido de su madre, Madonna Louise Ciccone, y por eso son Estere y Stelle Ciccone.

instagram

Son tan queridas que tienen su propia cuenta de Instagram, @cicconetwins, donde comparten imágenes con la reina del pop y un par de sus hobbies y actividades preferidas —sin olvidar las increíbles fiestas que les rodean.

instagram

En una entrevista con Vogue, vía News, Madonna admitió que su relación con sus hijos "terminó" cuando éstos cumplieron 13 años debido al uso de teléfonos celulares. "No completamente, pero su uso sí se volvió una parte importante para nuestras vidas", dijo la cantante, "estaban inundados con imágenes y empezaron a compararse con otras personas, y eso es muy malo para el desarrollo del autoestima".