Madonna se declara gay a través de este extraño video

La reina del pop se declaró gay a través de un extraño video en Tiktok

La siempre controversial reina del pop, Madonna, volvió a levantar polémica después de que publicara en su red social de Tiktok un extraño video donde da a entender que se declara abiertamente homosexual.

En el video se muestra ella en el lujoso (e inmenso) baño de su casa, sosteniendo unos calzones color fucsia. Abajo tiene una leyenda que dice: “Si fallo, soy gay”. Acto siguiente, la reina del pop lanza los calzones a un bote de basura, pero no los encesta, sino que estos caen a un lado. Después, vuelve a aparecer Madonna a cuadro, levantando una mano, mientras la otra la pone en la cintura:





Respecto al extraño video publicado y lo que quiso decir, la intérprete no se ha pronunciado, sin embargo usuarios en redes sociales ya especulan sobre si lo publicado es en serio o se trata de una jugada para llamar la atención.

Su enorme y lujoso baño: el verdadero protagonista del video de Madonna

Más allá de los comentarios sobre la sexualidad de la cantante de 64 años, la mayoría de los comentarios de los usuarios de Tiktok tenían que ver con lo grande y lujoso que es el baño donde fue grabado. Comentarios del tipo:

“Su baño es más grande que mi sala”, “ Me he enterado por los comentarios que era un baño; por el tamaño, pensé que era un salón”. Y no es para menos, ya que en la publicación podemos ver que el baño cuenta con una inmensa tina, así como una sala con dos sofás, muchos espejos alrededor y numerosos cajones.

El polémico beso de Madonna y Britney Spears

Durante muchos años la reina del pop ha apoyado a la comunidad LGBTQ+, e incluso no ha dudado en usar su propia imagen para mostrarlo. Tal es el caso de su presentación en los premios VMA’s 2003, donde protagonizó un beso lésbico con Britney Spears y Christina Aguilera a ritmo de Like a Virgin.





Sea verdad o no, lo cierto es que Madonna siempre encuentra la forma de llamar nuestra atención de una manera u otra.