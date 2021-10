¿Maluma y Winnie Harlow han iniciado un romance?

Este martes, Maluma y la estrella de las pasarelas Winnie Harlow -conocida por ser una de las pocas modelos profesionales que padece vitiligo- fueron vistos de nuevo juntos disfrutando de una cena en el restaurante latino Blend de Long Island en compañía de varios amigos.

(Foto: Getty Images)

Los dos jóvenes han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas debido a la especial amistad que parece unirlos, en especial después de que salieran de fiesta juntos y se dejaran ver bailando muy acaramelados tras el concierto que el cantante colombiano ofreció en el Madison Square Garden de Nueva York a principios de mes.

(Foto: Getty Images)

¿Y su novia?

En el caso del intérprete, las últimas informaciones que se tienen acerca de su estado sentimental apuntan, en vista de que no ha habido ninguno anuncio acerca de su ruptura, a que seguiría manteniendo una relación sentimental con la atractiva DJ Natalia Barulich.

(Foto: Getty Images)

La última foto junto a Maluma que se puede encontrar en el perfil de Instagram de Natalia se remonta al mes de agosto, algo por otra parte no demasiado extraño en vista de la discreción con que han tratado de manejar siempre su noviazgo.

Los rumores acerca del nuevo romance que la estrella de la música podría haber iniciado con Winnie o de su supuesta ruptura con su novia de los últimos años chocan con las últimas declaraciones que realizó esta semana su madre, quien no tuvo reparo en asegurar que Natalia le «gusta mucho» para su hijo.

(Foto: Getty Images)

«Aunque están muy chiquitos, no me los casen todavía», se apresuró a matizar ella en declaraciones al programa Suelta la Sopa.

«Amo a los niños, me moriría [si me dieran nietos] y me encantaría, pero me parece que todavía no es el momento», añadió para aclarar que tampoco cree que vayan a hacerla abuela en un futuro cercano.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images