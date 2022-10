María Scicolone: la desconocida hermana de Sophia Loren que se casó con un hijo de Mussolini

Con una corta diferencia de edad de cuatro años, Sophia Loren es muy apegada a su hermana Maria Scicolone.

Aunque ha vivido bajo la sombra de su muy famosa hermana mayor, Maria ha construido su propio camino —no tan alejada de los reflectores.

¿Qué le pasó a la mamá de Sophia Loren y Maria Scicolone?

Romilda Villani solo tuvo dos hijas, a Sophia Loren y a Maria. Fue una oscarizada actriz que murió a los 81 años por cáncer.

A Villani la consideraban una copia exacta de Greta Garbo y desde su juventud soñaba con la carrera de actuación.

En 1991 a la mismísima Sophia la nombraron “uno de los tesoros cinematográficos”, pero ese año vivió la triste muerte de su madre.

“Tengo que decir que desde que murió mi madre, ya no soy la misma persona. Mi vida ha cambiado mucho porque es realmente insoportable pensar que ya no puedes verla o hablar con ella”, dijo Sophia Loren en su momento.

¿Quién es la hermana de Sophia Loren?

La única hermana de Sophia Loren tiene actualmente 84 años —nació un 11 de mayo de 1938 en Roma.

Maria ha aclamado que aunque su hermana es la famosa, ella conserva la fortaleza en personalidad —quizá al considerar que nació un Año del Tigre, y los signos nacidos en este año son autoritativos, posesivos y tienen fuertes cualidades de liderazgo y ambición.

La efímera carrera musical de Maria Scicolone

La hermana de la “eterna belleza italiana” se dio a la tarea de buscar una carrera musical.

Ha sido una gran apasionada de la música e incluso cantó a dueto con Frank Sinatra y Laureen Bacaal en la presentación casera y amena de John Wayne.

Frank le pidió a Maria audicionar para uno de sus discos con la promesa de darle una brillante carrera.

Pero este crecimiento profesional nunca resurgió porque la mamá de Maria, en medio de los celos por su hija mayor, le obligó a rechazar la oportunidad.

Esto se sabe gracias a la miniserie My House Is Full of Mirrors (La Mia Casa è Piena di Specchi), donde hablan de la vida de Sophia Loren y cuentan la liberación de Maria del control de su madre, siempre narcisista y dominante, mientras Sophia está fuera haciendo películas (vía Highbrow Magazine).

En fin, que Maria Scicolone solamente hizo dos singles en su vida como artista musical y se le vio poco en los escenarios.

El romance de Maria Scicolone con un Mussolini

En 1962 el mundo se sorprendió por la noticia del enlace entre Maria Scicolone y Romano Mussolini, pianista e hijo de Benito Mussolini y Rachele Guidi.

Romano, uno de los cinco hijos del dictador fascista, no fue menos azaroso que su padre.

La historia dice que el músico le fue infiel a Maria en la luna de miel, y desde entonces la relación fue todo menos un campo de rosas.

El New York Times compartió la noticia en sociales explicando que Scicolone y Mussolini se casaban “en medio de confusión”.

"Romano Mussolini, pianista de jazz e hijo de Benito Mussolini, se casó hoy con Anna Maria Scicolone, hermana de Sophia Loren, la estrella de cine, en una escena de confusión casi total". The New York Times en 1962.

La pareja de artistas tuvo dos hijas: Alessandra Mussolini y Elisabetta.

Alessandra es miembro del Parlamento Europeo y fue dirigente de un partido italiano de extrema derecha que describían como neofascista.

De hecho Romano Mussolini compuso el himno oficial del partido, “El orgullo de ser italiano”.

El matrimonio de Maria con uno de los Mussolini terminó en 1976 y después conoció a su segundo esposo, el cardiólogo iranó Abdul Majid Tamiz.

Alessandra, al haber sido hija de dos artistas, dijo en entrevista, “en mi casa estaban Ella Fitzgerald, Chet Baker y Dizzy Gillespie”.

Al día de hoy, Maria Scicolone mantiene un perfil bajo, sin demasiadas apariciones públicas y conservando un asombroso semblante gracias a los genes italianos.