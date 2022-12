Mariah Carey encontró en la Navidad la reconciliación con su familia y su pasado

Mariah Carey, cuyo rango vocal de cinco octavas es impresionante, proviene de una familia interracial modesta y llena de complejidad, aun así supo darle la vuelta a las cartas que el destino le dio y hoy día es una de las cantantes más importantes en la historia de la música. Lo que pocos saben es que la Navidad fue la festividad que le ayudó a darle a su vida una nueva mirada.

Los difíciles inicios de Mariah Carey

Alfred Roy Nuñez caminaba sobre la acera de la mano de su hija pequeña, la gente no podía dejar de examinar al padre y a la hija sin disimular. No concebían que un hombre de color tuviera una hija rubia, Mariah.

Sin embargo, desde que los padres de la cantante se casaron, la tónica había sido la misma, ya que Alfred era de origen afrovenezolano e incluso había cambiado su apellido Nuñez por Carey para sonar más estadounidense; su madre, Patricia Hickey, era la típica rubia de origen irlandés. Ambos enfrentaron resistencia por ser una pareja interracial en los sesenta, justo cuando se conocieron. Era tal la molestia que generaban como matrimonio, que llegaron a disparar a su casa, envenenaron a su perro y fueron blanco de agresiones que terminaron por separarlos años después.

Alfred y Patricia tuvieron tres hijos: Morgan, Alison y Mariah. Los dos primeros se parecían a su padre y Mariah, que era rubia, se parecía más a Patricia. No se sabe si fue por el color de la piel que decidieron que los mayores se quedaran con el papá, y Mariah con su madre. Quizá les daba terror pensar en ser blanco de la ira de las demás personas una vez más.

No obstante, los hermanos de Mariah crecieron con gran resentimiento hacia ella y a su madre. En sus memorias The Meaning of Mariah Carey, la intérprete cuenta cómo cada Navidad algún miembro de su familia arruinaba el día con una actitud destructiva, de ahí surgió su obsesión por esta época del año.

“Mis hermanos y mi madre no se hablaban durante la mayor parte del año, por lo que para la cena de Navidad mis hermanos llegaban llenos de dolor e ira, y hambrientos de atención. Eventualmente... todos explotaban en un torrente de abuso verbal. Y yo me sentaba allí en el centro del caos, llorando y deseando que dejaran de gritar, añorando que mi madre pudiera evitar que maldijeran. Deseando poder estar en un sitio seguro y alegre, en un lugar que se sintiera como en Navidad”.

¿Cuando sacó Mariah Carey ‘All I Want For Christmas Is You’?

Fue en 1994, cuatro años después de haber iniciado su carrera como cantante, cuando Carey sintió la necesidad de crear un álbum de Navidad para curar sus heridas de infancia, y Tommy Mottola, su entonces representante y esposo (hoy casado con Thalía), la animó a hacerlo a pesar de que en esa época los artistas jóvenes no solían grabar álbumes navideños.

Desde entonces el álbum Merry Christmas ha vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo y sólo el primer sencillo que se desprendió de este disco, “All I Want for Christmas Is You”, composición de Mariah, le reporta ganancias por 3 millones de dólares cada año.

Los conciertos de Navidad de Mariah Carey

Con su especial de Navidad Mariah Carey’s Magical Christmas Special lanzado en 2020, en plena pandemia, la cantante de 52 años y originaria de Nueva York se convirtió en la embajadora mundial de Santa Claus.

Además, Mariah realizará una serie de conciertos navideños en el Scotiabank Arena de Toronto y en el Madison Square Garden de Nueva York este fin de año. El sábado 24 de diciembre se estrenará Mariah Carey: Merry Christmas To All! a través de Paramount+.

Pero como fan número uno de la Navidad, a Carey le faltaba un cuento y este fin de año presentó The Christmas Princess, que promete convertirse en otro clásico. Se trata de una historia conmovedora que refleja su infancia; un cuento inclusivo donde la pequeña Mariah sólo anhela una temporada pacífica y alegre. Marginada y sola, la pequeña Mariah emprende un maravilloso viaje invernal y descubre el poder curativo de su voz para difundir el espíritu navideño. Las ilustraciones son del talentoso Fujii Takashi y el cuento está escrito en conjunto con Michaela Angela Davis.