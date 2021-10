Marisol González: La musa moderna

Marisol González es de esas personalidades cuya buena vibra y serenidad son contagiosas. Poseedora de uno de los rostros más bellos del continente, ganó el certamen Nuestra Belleza México (NBM) en 2002. También ha participado en las telenovelas Contra viento y marea, y Yo amo a Juan Querendón. Pero en 2008 logró alcanzar uno de sus más grandes anhelos: convertirse en presentadora, faceta que inició de la mano de Televisa Deportes. Actualmente es parte del exitoso el programa Hoy, donde derrocha encanto.

Al ser de Coahuila, ¿te costó adaptarte a la metrópoli? ¿Qué recomendarías a las jóvenes que desean empezar de cero?

Fue un gran paso, sin duda, y de no haber sido por Nuestra Belleza México quizá no habría dado el salto a la CDMX. Vengo de un lugar pequeño (Torreón), así que mudarme fue una decisión enorme; tuve que adaptarme y aprender todo de golpe. Pero mi consejo es que nunca se desanimen por los cambios y persigan sus metas. Si yo no hubiera venido, nada de lo que amo me habría sucedido: mis hijas, mi marido, mi carrera… Sean valientes y vayan por lo que anhelan.

Estudiaste la licenciatura en comunicación en la Ibero, ¿qué te trae a la memoria esa época?

¡La recuerdo con cariño! Entonces no tenía obligaciones extra, pero siempre sentí que me hacía falta algo. Deseaba salir de mi ciudad, hacer cosas grandes; fue en aquellos años que frené mis estudios al darse la oportunidad de concursar en NBM y probé suerte. Por fortuna, gané el concurso local y comencé a prepararme en actuación y modelaje.

¿Crees que tu atractivo físico te ha facilitado o dificultado el camino?

Mi belleza me ayudó a llegar a distintas metas, pero mujeres hermosas abundan, siempre habrá personas espectaculares delante o detrás de ti. Por eso es vital no enfocarte en tu aspecto sino nutrirte, para que con los años no te conviertas en una persona vacía o insípida.

