Maya Hawke es el clon de Uma Thurman e Ethan Hawke y estas fotos lo demuestran

Actriz, modelo y cantante... parece que la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman es una todóloga en el mundo del entretenimiento, y es que a sus jóvenes 24 años Maya Hawke escaló en Hollywood más rápido de lo que muchos han añorado.

¿Quién es la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman?

Maya Ray Thurman Hawke nació el 8 de julio de 1998 en Nueva York, y es la hija mayor de los actores Ethan Hawke y Uma Thurman. Ambos se conocieron en el set de Gattaca (1997) y se casaron en 1998. Pero a inicios del 2000 se separaron y concluyeron el divorcio en 2005, aunque siguen teniendo buena relación.

¿Cuántos años tiene Maya Hawke?

Maya tiene 24 años. Habló con la revista NM y declaró, "hacerse viejo es en realidad hacerse joven. Cuando eres joven, quieres ser mayor, y estás asustado, pero realmente estoy disfrutando hacerme más juguetona, emocionarme más y ser más yo misma, menos asustada y con mayor confianza".

Tiene un hermano de 20 años, Levon Roan Thurman-Hawke, también producto de la relación entre Thurman y Hawke.

¿A qué se dedica Maya, la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman?

Maya Hawke inició su carrera como modelo con la revista Vogue, siguiendo los pasos de su madre y su abuela —su abuela, Baroness Nena von Schlebrügge fue modelo al igual que su mamá (bisabuela de Maya), Brigit Holmquist, quien posó para la estatua 'Famntaget' que está en Suecia. Trabajó con marcas de la talla de AllSaints y Calvin Klein.

Su debut actoral fue en 2017 en la serie de PBS, Little Women, interpretando a Jo March. En entrevista con Vulture confesó que Little Women fue el primer libro que leyó completo, pues padece dislexia, y que la determinación del personaje de Jo la inspiró a continuar y sintió una fuerte conexión a ella.

Su madre, Uma Thurman, escribió un emotivo mensaje en apoyo a su hija con este debut en Mujercitas.

Felicidades a mi hermosa hija, Maya-Ray Thurman-Hawke, en su debut interpretando a Jo March en 'Little Women' com ingenio, empatía y verdad. La BBC está totalmente bendecida de tenerte, y son un excelente lugar para iniciar. Fuiste la primer maravilla de mi vida, y espero que el mundo se abra ante ti y los ángeles te mantengan salva.

En 2019 tuvo una aparición especial en la película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Hizo el papel de 'Flowerchild' y confesó que disfrutó muchísimo filmar esta pieza.

Pero su más grande estrellato se dio con el personaje de Robin Buckley en la serie de Netflix, Stranger Things, también en 2019. "Sin lugar a dudas hice la audición, era muy fan del show. He visto las dos temporadas. Las veía con mi mamá, mi hermano y toda mi familia, era una actividad tanto divertida como tenebrosa, y todos gritábamos al mismo tiempo", contó a Entertainment Weekly.

Su padre, Ethan Hawke, lanzó un mensaje muy especial en apoyo a su hija el día que hizo su debut en Stranger Things.

Es posible que algunos de ustedes la hayan extrañado en la producción de Mujercitas de la BBC del año pasado. Algunos de ustedes pueden haber extrañado su trabajo en Juilliard. Sé que muchos se perdieron numerosas producciones de la escuela secundaria; diablos, incluso me perdí algunas y soy su padre. Algunos de ustedes pueden conocer su música, otros no. Pero damas y caballeros, conozcan a MAYA HAWKE. Ella es tema serio.

Y como la ciencia ficción y el terror ya se le da a Maya Hawke, también participó en el filme y trilogía Fear Street: Part One —1994, pero [spoiler alert] su personaje muere y se convierte en la primera víctima.

Como si esto no fuera suficiente, Maya Hawke también es cantante. Ha mencionado en diversas entrevistas que adora la música folk y en 2020 sacó un álbum titulado 'Blush' con 12 canciones. Cuando no está ocupada siendo un personaje de la comuidad LGBT en Stranger Things, se dedica a grabar los videos musicales de sus canciones.

Fotos de cómo Maya Hawke es idéntica a sus papás, Ethan Hawke y Uma Thurman

