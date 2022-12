Mayrín Villanueva se llevó el susto de su vida: la asaltan a mano armada junto con su esposo e hijos

En un caso muy lamentable, se dio a saber que Mayrín Villanueva y su esposo Eduardo Santamaría, al igual que sus hijos, sufrieron de un asalto a mano armada. Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves 22 de diciembre en la Ciudad de México, pues la familia estaba regresando de vacaciones.

Asaltan a Mayrín Villanueva en CDMX

Eduardo Santamaría, Mayrín Villanueva y sus hijos se dirigían a su casa tras llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México después de hacer un viaje a Estados Unidos. Tristemente un par de sujetos armados y montados en moto rompieron el cristal del vehículo donde iba la pareja de actores y los despojaron de sus pertenencias.

De acuerdo con Proceso, Santamarina les entregó el costoso reloj que estaba usando, y se llevaron la bolsa de lujo de su esposa con todo lo que tenía a su interior. La revista señala que el actor de 54 años confirmó los hechos en Venga la Alegría.

“Sí, nos asaltaron ayer llegando al aeropuerto. Ya fuimos a la Fiscalía, levantamos el acta. Gracias a Dios nosotros bien, no pasó nada; bueno, nada más el susto. Y pues las cosas materiales, que eso va y viene”, dijo Eduardo Santamarina al programa Venga la Alegría.

Según Reforma, “la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ya investiga el delito de robo” que se efectuó en la alcaldía Álvaro Obregón. Asimismo, Eduardo mencionó en el programa televisivo que no daría más entrevistas, pues es un tema delicado: “como se llevaron la bolsa de mi mujer, ahí venía la dirección de nosotros, vienen muchos datos. Entonces preferimos no hacer tanto alboroto de esto porque luego esa gente ya ves, pues no tienen escrúpulos. Entonces, ¿para qué hacemos este rollo más grande? Lo importante es que estamos bien. Repito, fue el susto nada más y pues a cuidarse”.