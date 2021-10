Megan Fox se enorgullece de su hijo al ponerse vestidos

La actriz Megan Fox se siente muy orgullosa de la personalidad creativa de su hijo mayor Noah, quien a sus seis años ya dibuja bocetos de moda y trata de reinventar los atuendos que luce su famosa madre en sus apariciones públicas. Ella siempre trata de fomentar su expresividad artística animándole, por ejemplo, a que diseñe disfraces como el animador-zombie que usó para el último halloween o a que elija su propia ropa a pesar de que en ocasiones eso lo convierte en el blanco de las burlas de otros niños.

Le gusta darle libertad

«A veces se viste él solito y le gusta ponerse vestidos de vez en cuando. Yo lo inscribí a una escuela muy liberal y hippie en California, pero incluso en un centro educativo como esos todavía hay otros alumnos que le dicen: ‘Los chicos no deben usar vestidos’ o ‘los niños no deben usar cosas de color rosa’, lamentó la actriz por su paso en el programa The Talk.

Aunque nunca se le ocurriría intentar convencer a su pequeño para que se vista de una manera concreta, solo para ciertos eventos sociales, sí reconoce que desde hace tiempo su marido Brian Austin Green y ella hacen especial hincapié en la importancia de quererse a uno mismo sin importar lo que digan los demás como parte de la educación de sus tres hijos.

Autoestima y valores

«Ahora mismo estamos lidiando con esa situación y estamos tratando de enseñarle a sentirse seguro de sí mismo».

«Pasó una temporada sin ponerse vestidos, pero hace un par de días llevó uno a la escuela. Cuando volvió a casa le pregunté que cómo le había ido, y me contestó: ‘Bueno, todos los niños se rieron cuando entré por la puerta, pero no me importa, me gusta demasiado este vestido», reveló orgullosa.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images