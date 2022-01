Mercurio retrógrado, eclipses y fechas astrológicas importantes en el calendario astrológico 2022 en México

Es normal que Mercurio retrógrado nos ponga a temblar en cuanto a fechas astrológicas importantes, ¿pero qué más nos depara el calendario astrológico 2022 en México? Roland con los astros nos cuenta:

Fechas astrológicas importantes para 2022

1. Eclipses 2022:

Lo primero que debes saber es que el calendario astrológico 2022 nos marca un total de cuatro eclipses. Ahora, para aclarar cuáles son las consecuencias de un eclipse en la vida de las personas, Roland con los astros, astrólogo de cabecera de Vanidades, nos platica que en estas fechas hay información que estaba oculta y sale a la luz.

A pesar de que los eclipses ocurren en días específicos, sus efectos se sienten de forma intensa 15 días antes y 15 días después de la mera fecha.

¿Cuáles son los eclipses 2022 en México en el calendario astrológico 2022?

30 DE ABRIL Eclipse solar parcial

Este eclipse será visible en el sureste del Pacífico y el sur de Sudamérica. Coincidiendo con la Luna nueva, potenciará el desarrollo de acontecimientos dramáticos pero beneficiosos. Puede llevarnos hacia ese cambio que no creíamos necesitar. El regente del eclipse, Venus, está en Piscis y bien aspectado con el generoso Júpiter, de modo que cualquier cosa repentina, nueva o diferente es seguro que traerá alegría, felicidad y prosperidad.

16 DE MAYO Eclipse lunar total

Será el único eclipse lunar total del calendario astrológico 2022 y lo estaremos viendo en América, Europa y África. Las emociones profundas pueden agitarse bajo este eclipse. A medida que la Luna llena se alinee con el kármico Nodo Sur, pueden volver a emerger viejas heridas.

Desenterrar el pasado puede ser doloroso, pero también catártico y curativo. Como gobernante del eclipse, Marte, se une al compasivo Neptuno, para ayudarnos a dejar ir el dolor y perdonar.





25 DE OCTUBRE Eclipse solar parcial

Este eclipse de sol parcial será visible en Europa, noreste de África y oeste de Asia. Apoyado por la Luna nueva en Escorpión, este eclipse promete un nuevo comienzo, un viaje hacia la renovación y la transformación, especialmente en el terreno de las emociones. Con el planeta del amor, Venus, cerca es posible que tengamos que lidiar con sentimientos complicados. Nos exige afrontar la verdad o dejar ir algo primero.

8 DE NOVIEMBRE Eclipse lunar total

Visible en Asia, Australia, Pacífico y América. La Luna llena en Tauro envuelve este eclipse de cierto aire dramático al estar relacionado con inductores del cambio, como Urano y el Nodo Norte. Este eclipse interrumpe las vidas tranquilas, sólidas y estables y las revoluciona obligando al cambio que se ha evitado. Serán días de una especie de revolución que arrasará con lo que nos estanca y nos hace sufrir.

2. Mercurio retrógrado y otros planetas retrógrados

Cuando un planeta parece invertir su dirección en el cielo, este fenómeno se llama movimiento retrógrado. Los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol, moviéndose, generalmente, en la misma dirección: de Oeste a Este. Los astrónomos lo llaman movimiento directo o prógrado. Pero en algunos momentos, un planeta puede comenzar a moverse ‘hacia atrás’, es decir, de Este a Oeste. Movimiento que se llama retrógrado, palabra derivada del latín retrogradus que significa “paso hacia atrás”.

En realidad, el movimiento retrógrado es una ilusión óptica causada por la diferencia en la velocidad orbital de los planetas. Los antiguos astrólogos ya sabían que, de algún modo, un planeta retrógrado desafiaba a las leyes naturales y todavía hoy día las retrogradaciones se tienen en cuenta para las predicciones porque marcan aspectos importantes.



¿Cuándo estarán retrógrados los planetas en 2022?

MERCURIO RETRÓGRADO

Tendremos a Mercurio retrógrado 4 veces en el 2022.

Cuando esto ocurre la comunicación no fluye, por lo que debes de tener cuidado con lo que dices para no estar involucrada en malentendidos. Asimismo, revisa varias veces cualquier documento importante que firmes para evitar futuros problemas legales.

Fechas de Mercurio retrógrado en 2022:

– DEL 14 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO

– DEL 10 DE MAYO AL 3 DE JUNIO

– DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE

– DEL 29 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2023

VENUS RETRÓGRADO

El planeta del amor estará retrógrado sólo una vez en el calendario astrológico 2022. En este periodo, si tienes pareja, evita los conflictos innecesarios, respira y cuenta hasta 10 antes de iniciar una pelea. Para los solteros: no es un buen momento para iniciar una relación.

– 19 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 29 DE ENERO DE 2022

3. CUADRATURAS Y CONJUNCIONES DE PLANETAS

El mes en el que los planetas estarán a menos de un grado de separación será OCTUBRE. Esta cuadratura de Saturno con Urano, aunque no será exacta, te seguirá impulsando a soltar todo aquello que no te permite evolucionar. Esta es una oportunidad para que te deshagas de todas las cargas que no te corresponden y seas libre.

El 12 ABRIL será la prodigiosa conjunción entre Júpiter y Neptuno en Piscis. Esta energía te ayudará a que seas más espiritual y fortalezcas tu intuición. ¡Cree en los milagros!

4. INICIO DE LAS ESTACIONES DEL AÑO - EQUINOCCIOS Y SOLSTICIOS

¿Qué son los equinoccios?, ¿cuándo empiezan las estaciones del año?

El término ‘equinoccio’ proviene del latín aequinoctium, que significa literalmente “noche igual”. Los equinoccios son los dos puntos de la esfera celeste en los que la eclíptica corta el ecuador celeste y se llaman ‘primer punto de Aries’ o equinoccio vernal y ‘primer punto de Libra’ o equinoccio otoñal. Al estar el Sol sobre el ecuador, los días y las noches son iguales en toda la Tierra.







EQUINOCCIO DE PRIMAVERA: 20 DE MARZO

En el hemisferio Norte se produce el 20 de marzo, a las 15:33 hrs. (UTC). Este acontecimiento astrológico marca el paso del invierno a la primavera, de modo que los días seguirán alargándose y las noches acortándose hasta finales de junio (verano boreal). En el hemisferio Sur es llamado Equinoccio de otoño y marca el paso del verano al otoño.

EQUINOCCIO DE OTOÑO: 23 DE SEPTIEMBRE

En el hemisferio Norte el equinoccio de otoño tendrá lugar el 23 de septiembre, a la 1:04 hrs. (UTC) y dará paso del verano al otoño en el hemisferio Norte. En este momento la duración del día es la misma que la de la noche y los días se irán acortando poco a poco y las noches se harán más largas hasta finales de diciembre (invierno boreal). Para el hemisferio Sur es su equinoccio vernal y da paso a la primavera.

¿Qué son los solsticios?

Son los dos momentos del año –en junio y diciembre– en los que el Sol alcanza su máxima posición meridional o boreal, es decir, su máxima declinación norte y máxima declinación sur con respecto al ecuador terrestre. A este fenómeno se le llama solsticio.

C) SOLSTICIO DE VERANO: 21 DE JUNIO

Ocurrirá el 21 de junio, a las 9:14 hrs. (UTC), dando paso al verano en el hemisferio Norte. Será el día más largo del año y la noche más corta de 2022. Los días comienzan a acortarse desde esta fecha. En el hemisferio Sur es llamado Solsticio de invierno, ya que da paso del otoño al invierno. El día comienza a ser más largo y la noche más corta.

D) SOLSTICIO DE INVIERNO: 21 DE DICIEMBRE

El solsticio de invierno ocurrirá el 21 de diciembre, a las 21:48 hrs. (UTC), dando paso del otoño al invierno en el hemisferio Norte (al mediodía el Sol alcanza el punto más bajo de todo el año). Así será el día más corto del año y la noche más larga de 2022 en el hemisferio boreal, y los días irán alargándose poco a poco. En el hemisferio austral es el Solsticio de verano que da paso de la primavera al verano, la noche más corta y el día más largo.