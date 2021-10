Meryl Streep: 70 años de ser la gran dama del cine

El 22 de junio cumplió 70 años de vida y Hollywood la celebró como a una de sus actrices más queridas por su emblemática carrera, además de sus invaluables aportaciones al arte, la cultura y la sociedad.

Ha actuado en 56 películas, 9 programas de televisión y 14 obras de teatro.

Nace una estrella

Cuando Meryl Louise Streep nació el 22 de junio de 1949 en Nueva Jersey, sus padres ya tenían grandes carreras; su madre, Mary Wolf, era una artista y editora reconocida, y su padre, Harry William Streep, un destacado investigador farmacéutico.

Para ambos estaba claro que desde sus trincheras ayudarían a la gente, motivo por el cual para Meryl fue sencillo aprender a amar y servir primero, bandera que ha sostenido desde entonces. Con el tiempo, la joven fue empática con diversas causas, por ello cuando estudiaba la secundaria y preparatoria se enroló en sociedades de alumnos con el objetivo de promover valores.

(Foto: Getty Images)

Sin duda, Meryl siempre fue muy aplicada en clase, sobre todo en aquellas materias que involucraban debates, declamación y ensayos; y es que para ella era evidente que sus estudios universitarios apuntarían hacia las carreras de derecho o relaciones internacionales. Lo que jamás imaginaba la joven de 16 años era que no profesaría ni lo uno ni lo otro, sino que ejercería la actuación y con ello habría de cumplir sus propósitos de contribuir a la sociedad y al mundo entero.

Hoy día tiene poco más de 40 años de carrera, es considerada por la crítica como la mejor actriz de su generación, su nombre está ligado a éxitos de taquilla y es la mujer que más veces ha sido nominada al premio de la Academia. ¿Hay algún logro más que pueda alcanzar?

La vida es un sueño

Durante una entrevista con Graham Norton, el conductor le preguntó cómo había sido ser actriz durante tantos años y si no era una tarea agobiante tener que reinventarse siempre, a lo que ella contestó:

“Soñar y vivir es como actuar, uno tiene que ponerse imaginativo con el fin de definirse en la vida, lo mismo sucede con la interpretación, lo que cambia es que aquí te pagan por experimentar los problemas y temores de otros”.

Meryl no mentía, desde su primera aparición en teatro en 1976 con la comedia isabelina Sueño de una noche de verano hasta su próximo estreno Little Women, programado este año, Streep se ha reinventado con una amplia gama de personajes, como la bruja en Into the Woods, la agente de la CIA de Rendition o prestando su voz para audiolibros infantiles, como The One and Only Shrek!.

(Foto: Getty Images)

Lo sorprendente es que ha destacado en todos, lo que le ha valido tanto el BAFTA como el premio del Círculo de Críticos de Nueva York, pasando por 21 nominaciones al Oscar y 31 a los Golden Globes, ganando en tres ocasiones el premio de la Academia y ocho veces los Globos.

«Que nadie me arrebate las arrugas de mi frente, conseguidas a través del asombro ante la belleza de la vida; o las de mi boca, que demuestran cuánto he reído y he besado; y tampoco las bolsas de mis ojos: en ellas se encuentra el recuerdo de cuánto he llorado. Son mías y son bellas».

(Foto: Getty Images)

El papel más importante

En más de una ocasión le han cuestionado cuál ha sido su rol más querido de entre los cerca de 80 que ha interpretado.

Su respuesta es de lo más interesante: ser feminista. Ella afirma que sus interpretaciones son reflejo de sus intereses sociopolíticos; así, Meryl apoya a instituciones como Greenpeace o UN Women.

(Foto: Getty Images)

Y, tal vez, el momento más álgido en su labor como activista fue durante la septuagésima entrega de los Golden Globes, en 2017, cuando recibió un tributo por su trayectoria artística.

En dicha ocasión, en vez de agradecer el homenaje, quiso dirigirse a la nación sobre un tema que le inquietaba: las políticas antimigrantes del presidente Trump. Y es que de concretarse su plan de deportar masivamente o cerrar fronteras a los migrantes, solo quedaría espacio para el futbol y las artes marciales en Hollywood.

Esa vez recalcó que la falta de respeto invita a la violencia. La actriz culminó exhortando a todos a evitar los prejuicios que solo restan humanidad y privan de la experiencia que brinda la cultura.

Un cariz poco conocido

Sin duda, el activismo es su sello y lo ha impulsado de la mano de organismos internacionales y compañías comprometidas, como Gucci, para difundir el empoderamiento femenino a través de la campaña Chime for Change o Equality Now, red de apoyo gracias a la cual ha intervenido en conjunto con la ONU en casos de crisis humanitarias, así como en países en los que los derechos hacia las mujeres son escasos o nulos.

Pero esa labor no la habría podido hacer sin el apoyo de sus hijos y esposo, el escultor Don Gummer, quienes le han brindado soporte, impulsándola a buscar un mejor lugar no solo para ella, sino para otras mujeres.

(Foto: Getty Images)

De hecho, pocos saben que Streep y su marido son filántropos y benefactores en diversas fundaciones, tanto en el rubro artístico como en el social.

Es de las máximas donadoras y voceras del Museo de Historia Nacional de las Mujeres de Estados Unidos, al ejecutar generosas aportaciones anuales para el mantenimiento y fomento de obras de artistas femeninas; asimismo, es mecenas de estudiantes de artes escénicas en distintas universidades y financia The Writers Lab, un laboratorio de mujeres guionistas mayores de 40 años, cuyo objetivo es incrementar las oportunidades laborales de las actrices y escritoras para que accedan a mejores sueldos y condiciones justas de trabajo.

Fuera de serie

Perfeccionista en su oficio, Meryl nos ha dado décadas de interpretaciones magistrales desde su debut en la gran pantalla con la cinta Julia, en 1977, junto a Jane Fonda; Kramer vs. Kramer, en 1979; Sophie’s Choice, en 1982, filme en el que debió aprender alemán y polaco, además de ponerse en la piel de Margaret Thatcher en The Iron Lady (2011), convirtiéndose así en la intérprete favorita de personalidades como Barack Obama, quien confesó estar enamorado de ella.

Con 70 años y una cartera llena de proyectos, la actriz más laureada del cine no se ve retirada, pues considera que hacen falta papeles de mujeres adultas y la edad no es limitante para continuar trabajando en lo que amas.

(Foto: Getty Images)

“Parte de vivir es heredar un lugar mejor”, expresó en reiteradas ocasiones, y desea dejar un camino más ancho para las mujeres que le sucederán, ya sea en la actuación o en la vida en general. Por eso: ¡larga vida a la gran dama de Hollywood!

Lo que no sabías de ella

1) Meryl y su marido, el escultor Don Gummer, han estado casados por 40 años y su unión sucedió debido a que el exnovio de Streep, el también actor John Cazale, quien falleció de un doloroso cáncer óseo en 1978.

2) Es experta en dominar acentos de distintas partes del mundo, como australiano, británico, danés y neoyorquino.

3) Aprendió a tocar el violín para su papel en Music of the Heart. Practicaba seis horas al día durante ocho semanas.

4) Ha sido nominada al Oscar en 21 ocasiones y ha obtenido la estatuilla dorada tres veces.

5) Siempre empieza la construcción de sus personajes con la elección del peinado.

6) Condujo la ceremonia del Premio Nobel en 2001.

Por: Carolina M. Payán / Foto: Getty Images.