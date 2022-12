Messi y Antonela Roccuzzo, inquebrantables: "una relación se construye desde el deseo y dese la DECISIÓN"

La historia de amor de Messi y Antonela Roccuzzo ha combatido todas las distancias y se ha mantenido al margen de la unión. El futbolista argentino le dio a su país la Copa de Oro en el Mundial de Qatar 2022, pero no fue el único en figurar en la celebración: su adorada esposa, Antonela, celebró esta victoria con mayor emoción porque ella ha visto crecer al ‘GOAT’ (Greatest Of All Time).

¿Cuánto llevan de relación Messi y Antonela?

Messi y Antonela llevan 15 años juntos, iniciaron su relación en 2007 pero formalizaron el noviazgo en 2009.

¿Cuándo empezó la relación de Messi y Antonela?

Lucas Scaglia, exfutbolista y primo de Antonela, los presentó en 2007 y este fue el inicio de un hermoso vínculo. Tuvieron un noviazgo a la distancia por tres años, pues el papá de Messi se lo llevó a Barcelona para unirse al club de fútbol, hasta que Antonela se instaló con él en esta ciudad después del Mundial de Sudáfrica 2010.

Se supo que eran novios porque los fotografiaron en el carnaval de Stiges —"si no nos hubiera dado por ir a Stiges en carnaval, todavía nadie sabría que estamos juntos", dijo Messi al Clarín (vía Hola!) en 2009.

“Conozco a Antonela desde que tengo 5 años, es la prima de mi mejor amigo, rosarina como yo. La he visto crecer y ella me ha visto crecer a mí. Nuestras familias se conocen, así que no tenía dudas”, reveló Messi al Clarín en 2009.

¿Cuántos años tenía Messi cuando se casó?

Pasó el tiempo y Messi y Antonela se casaron en 2017, en la ciudad de Rosario, de donde los dos son originarios; Messi tenía 30 años. A la boda acudieron 250 invitados, pero el gran ausente fue Ronaldinho, quien es su íntimo amigo y padrino, pero tenía un partido en vísperas de la boda.

¿Cuántos hijos tienen Messi y Antonela?

Los tres hijos de Messi nacieron en Barcelona. Son: Thiago (2012), Mateo (2015) y Ciro (2018). Cuando Messi se convirtió en papá, escribió en redes sociales, “¡hoy soy el hombre más feliz del mundo!”. Viven en Neuilly-sur-Siene, a las afueras de París, desde 2012, y han metido a estos retoños a la escuela de fútbol de Barcelona.