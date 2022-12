Michelle Pfeiffer cortó su cabello por un 'blunt cut' a sus 60 años —estilo que también le vimos a Erika Buenfil

Michelle Pfeiffer tiene una característica melena rubia de base delgada pero con mucho movimiento —básicamente, posee el tipo de cabello con el que puedes hacer transformaciones sutiles pero que generan un gran cambio. Ahora, a sus 60, decidió hacer un cambio que le favorece a todas las mujeres maduras y sofisticadas.

El nuevo corte de cabello de Michelle Pfeiffer a sus 60 años

La actriz de Scarface dio pocos detalles de su nuevo look, pero da por sentado que es algo que esperó hacer desde hace tiempo: “un corte que ya estaba atrasado, gracias, Chris McMillan”, escribió Michelle mientras agradecía a su estilista.

McMillan —quien ha trabajo con el cabello de Jennifer Aniston, Michelle Williams y Courteney Cox— compartió con emoción el estilizado resultado en Pfeiffer: “a veces solo un simple blunt cut al nivel de la clavícula es suficiente. Me gusta usar el cuerpo y la forma de la cara para dar con la longitud. Y a veces, mantenerlo simple hace una enorme diferencia”.

Seguidores de Michelle aseguraron que este es un corte que la hace ver “fresca y moderna”, como han comentado —"te ves más joven", “adoro el largo de este corte”—. Lo cierto es que a la Catwoman no le molesta verse más o menos joven, pues ha dejado en claro que le gusta abrazar al pasar de los años, como lo dijo hace una década: “la parte buena de tener 50 —ya sabes, es la edad que todos temen— es que realmente no es para tanto. Uno pasa mucho tiempo hablando de eso, que cuando llega, pues ya se acabó. Estoy en el ‘te ves muy bien para tu edad’, y es un poco liberador. No necesito lucir más joven de lo que soy porque eso no cambiará nada”, vía AARP.

Y si este corte a la altura de la clavícula se te hizo conocido, es porque de este lado del charco tenemos a Erika Buenfil y el short bob que le hizo lucir 30 años más joven; la ‘reina del TikTok’ se hizo una transformación de melena a mitad de año y lo ha mantenido al margen, un poco más largo que al corte inicial. ¡Ambas lucen hermosas!