Han anunciado la muerte de Tina Turner a los 83 años. La agencia Europa Press menciona que fue “en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza), después de sufrir una larga enfermedad, según ha informado un portavoz de la familia en un comunicado”.

Muere Tina Turner a los 83 años

Tina Turner fue una cantante, compositora y actriz estadounidense. Era conocida por su poderosa voz y sus enérgicas actuaciones en vivo, vendiendo más de 200 millones de discos en todo el mundo, lo que la convirtió en una de las artistas musicales más conocidas de todos los tiempos.

Turner nació como Anna Mae Bullock en Nutbush, Tennessee, en 1939. Comenzó su carrera como corista de Ike Turner, con quien se casó en 1962; tuvieron una exitosa carrera musical juntos, pero también tuvieron una relación personal tumultuosa. Se divorciaron en 1978.

Después de su divorcio, Turner emprendió una exitosa carrera en solitario. Lanzó su primer álbum en solitario, "Rough", en 1978; el álbum fue un éxito tanto en crítica como en ventas, y generó los exitosos sencillos "What's Love Got to Do with It" y "Better Be Good to Me".

Turner continuó lanzando álbumes exitosos durante las décadas de 1980 y 1990. También protagonizó varias películas, incluyendo "Mad Max Beyond Thunderdome" (1985) y "What's Love Got to Do with It" (1993), que fue una película biográfica sobre su vida.

Turner se retiró de los escenarios en 2009. Fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1991 y recibió el Kennedy Center Honors en 2005. Era una leyenda viva y su música seguirá inspirando a personas de todo el mundo.