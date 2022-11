Muere el actor Héctor Bonilla a los 83 años: esto es lo que se sabe

El galardonado actor mexicano Héctor Bonilla ha fallecido a la edad de 83 años. La causa de su muerte se debe al cáncer de riñón que padeció desde hace tiempo.

En entrevista con TVyNovelas, el octagenario actor confesó que ‘estaba viviendo sus últimas horas’, a pesar de que aún guardaba una reserva de energía dentro de sus 60 años de carrera.

“La enfermedad está y no hay un tratamiento para atacarla, no hay quimioterapia para el riñón”, contó a TVyNovelas, “sólo me queda seguir las instrucciones y esperar a que mi cuerpo reaccione favorablemente. Pero por dentro estoy tranquilo”.

Fernando Bonilla confirmó la muerte de su padre a través de un comunicado.

La Secretaría de Cultura confirmó el sensible fallecimiento del protagonista de Rojo amanecer. Alejandra Frausto, secretaria de esta promotora cultural, escribió a título personal, “solidario, amoros, aliado de las causas más justas y siempre congruente. Despedimos con enorme tristeza al gran actor y amigo Héctor Bonilla”.