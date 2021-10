Muere el actor Luke Perry

El actor estadounidense Luke Perry murió este lunes tras haber sido hospitalizado por un derrame cerebral, informó el sitio TMZ.

Un equipo de emergencias se presentó en la residencia del actor en Sherman Oaks (California) el pasado miércoles por la mañana y fue llevado a un hospital cercano, según publicaron varios medios.

Según TMZ, el intérprete, de 52 años, estuvo en todo momento acompañado por sus seres más queridos, incluidos sus hijos Jack y Sophie, su exesposa Minnie Sharp, su prometida Wendy Madison Bauer y su madre Anne Bennet, así como sus hermanos, su padrastro y otros familiares y amigos.

Como asegura el mismo medio, el artista se encontraba consciente y era «capaz de hablar» en el momento en que fue atendido por los paramédicos que llegaron a su vivienda el 28 de septiembre. Sin embargo, con el paso de los días su estado de salud se deterioró notablemente y, finalmente, este lunes se produjo el fatídico desenlace.

El representante de la estrella televisiva, quien el jueves se limitó a confirmar que Perry se encontraba «en observación» y no informó sobre su eventual traslado a la unidad de cuidados intensivos, añadió en el comunicado que ha facilitado al mismo medio que el artista fue sedado nada más ingresar en el centro médico a fin de facilitar la recuperación del paro cerebrovascular. Desgraciadamente, los daños sufridos eran demasiado severos y el equipo de cirujanos no pudo hacer más para salvar su vida.

Luke Perry -nacido en Mansfield, Ohio, en 1966- vivió un importante renacer artístico a finales de 2017 con su fichaje para la citada serie Riverdale y, de hecho, hace escasas semanas terminó de rodar sus escenas para la nueva película del director Quentin Tarantinto, Once Upon a Time in Hollywood, una cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

Recientemente, Perry interpretaba un personaje secundario en la serie de CW Riverdale, aunque es más conocido por el papel de Dylan McKay en Beverly Hills, 90210, una de las series juveniles más populares en los años 90.

Perry fue hospitalizado el mismo día que se anunció que la serie regresaría con un nuevo enfoque y con antiguos miembros del reparto como Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green y Tori Spelling.

Perry no fue anunciado dentro del grupo de actores originales que estarían de regreso.

Descansa en paz, Luke.

Por: Redacción Vanidades y Bang Showbiz / Foto: Getty Images