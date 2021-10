Ni Michelle Obama logra impresionar a su madre

Este domingo, Michelle Obama realizó una aparición sorpresa sobre el escenario de los Grammy junto a Lady Gaga, Jada Pinkett Smith, Jennifer Lopez y la maestra de ceremonias de la velada, Alicia Keys, para hablar de la importancia que la música había tenido en la vida de cada una de ellas.

Aunque el público se volvió loco en cuanto puso un pie sobre el escenario, la antigua primera dama de los Estados Unidos acaba de demostrar que ni siquiera una figura pública tan querida y popular como ella lo tiene fácil a la hora de impresionar a su propia madre, Marian Shields Robinson. Al menos eso es lo que se deduce de la captura de pantalla que acaba de compartir en su cuenta de Instagram junto a la divertida conversación que mantuvo con Marian y que ella tituló: «Cuando tu madre piensa que no eres una verdadera celebridad», además de clasificarla bajo el hashtag #mensajes de madre.

«Supongo que fuiste todo un éxito en los Grammy. Solo lo vi porque Gracie me llamó para avisarme ¿Tuviste la oportunidad de conocer a alguna verdadera estrella o te marchaste corriendo nada más acabar?», arranca el mensaje que le envió su progenitora, Marian, junto a una carita sonriente, pero que no conseguía ocultar el ligero tono de reproche que encerraban sus palabras.

Aunque Michelle intentó defenderse asegurándole que sí le había avisado de su participación en el evento, su progenitora no estaba dispuesta a dar su brazo a torcer: «No, no lo hiciste. Me habría acordado a pesar de que ya no recuerde demasiadas cosas».

Finalmente, su hija decidió ceder y disculparse si se le había olvidado ponerla al corriente de sus planes, aunque no sin antes recordarle: «Y yo soy una estrella de verdad, por cierto», ante lo que Marian le respondió con un escueto: «Sí».

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images