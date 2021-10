North West protagoniza su primera portada en solitario

North West ha pasado gran parte de sus cinco años de vida bajo las lentes de alguna cámara, bien sean las del reality familiar Keeping Up With the Kardashians o la del teléfono móvil de su madre que ha permitido que el mundo entero la haya visto crecer a través de Instagram.

Su primera aparición en una prestigiosa revista de moda se produjo cuando apenas tenía unos meses al posar junto a sus padres para las páginas de Vogue, y desde entonces ha seguido sumando publicaciones y graduándose a la primera plana: Vogue Kids, Interview, Haper’s Bazaar...

Era solo cuestión de tiempo que el tirón mediático de la pequeña consiguiera que no necesitara la compañía de ningún miembro de su famosa familia como excusa para participar en un reportaje fotográfico y ese día ha llegado. North acaba de protagonizar su primera portada en solitario para la edición Beauty Inc. del portal WWD, enfocada en la generación Alpha compuesta por los primeros hijos de los millennials más veteranos y cómo su estatus de nativos digitales desde la cuna afectará a su concepto de la moda, la belleza y el individualismo.

En el adelanto promocional, la revista destaca que su sentido de la moda y últimamente también su intuición para el maquillaje sobrepasa lo esperable en una pequeña de su edad.

Por supuesto, su orgullosa madre ha querido ser la primera en celebrar un momento tan importante en la carrera de su heredera natural.

«Mi preciosa y estilosa niña North ha posado en su primera portada para @wwd. Le encanta la moda y todo lo relacionado con la belleza, y nos lo pasamos en grande haciendo esto», celebró la estrella televisiva en su cuenta de Instagram, no sin antes advertir que ha rebajado el brillo de la imagen que ha compartido de la portada, no por cuestiones estéticas, sino para que no chocara con el resto de fotografías de su perfil.

En su publicación, Kim también etiquetó al peluquero Chris Appleton, la maquilladora Mary Phillips y la estilista -ella misma- que colaboraron con su pequeña, que ya empieza a formar su propio glam-squad.

