Nuevamente la pregunta… ¿habrá más ‘Sex and the City’?

Lo más probable es que los fans de las aventuras de Carrie Bradshaw por la Gran Manzana no perdonen nunca a Kim Cattrall que se negara a meterse una última vez en el personaje de Samantha y tirara por tierra así los planes para cerrar por todo lo alto la historia de las cuatro amigas neoyorquinas por excelencia con una tercera película que nunca llegaría a rodarse, pero al menos les queda el consuelo de que en breve podrán disfrutar de más Sex and the City in New York.

La cadena Paramount TV acaba de anunciar que está desarrollando una nueva serie titulada ‘Is There Still Sex in the City?‘ basada en los libros de Candace Bushnell, los mismos en que se inspiró libremente la famosa ficción de laHBO, aunque sus protagonistas no serán Carrie, Miranda, Samantha y Charlotte.

Pese a que no se trata de un spin-off como tal ni de un remake, de alguna manera retomará la historia en el punto en que dejó a Sarah Jessica Parker y compañía al centrarse en la vida de mujeres de más de cincuenta años y su visión de las relaciones sexuales, de pareja y de amistad o de la presión para mantener un aspecto juvenil y desarrollar una carrera profesional de éxito sin renunciar a nada en el terreno personal. En resumen, tratará de demostrar que en la ciudad sigue habiendo sexo a cualquier edad.

«Antes las cosas no eran así. Hubo una época en que los cincuentaitantos significaba el inicio de la jubilación: trabajar menos, dedicar más tiempo a las aficiones, estar con los amigos que también comenzaban a bajar el ritmo de trabajo. Básicamente no se esperaba que los jubilados hicieran otra cosa que engordar y envejecer», explica la autora acerca de cómo pretenden seguir el ejemplo de series como ‘Grace y Frankie‘ a la hora de acabar con los estereotipos que se asocian al paso del tiempo.

Bushnell se encargará de escribir el episodio piloto y ejercerá de productora ejecutiva junto a Liza Chasin.

