Obstáculos que superó Taylor Swift para convertirse en la mujer madura y exitosa que es hoy

"Decidí convertirme en lo que dijeron que no podría ser", afirmó Taylor Swift al recibir su premio por ser nombrada Mujer de la década por Billboard en 2019. Este discurso dio la vuelta al mundo porque se manifestó contra la "masculinidad tóxica" en la industria musical, la manera en que fue criticada por alcanzar éxito y lo que vivió al perder los derechos de sus canciones. Para llegar a este punto, Taylor —quien empezó su carrera desde los 13 años— ha sobrellevado altibajos sobre su trabajo, personalidad y hasta relaciones amorosas.

Razones por las que Taylor Swift es un ejemplo de mujer exitosa y empoderada para las nuevas generaciones

Lo que Taylor Swift ha sobrellevado desde su joven edad como artista y compositora es crecer entro de una industria dominada por hombres. Y aunque no todo ha sido color de rosa, esta cantante de 32 años ha construido su camino y encontrado su brillo conforme pasa el tiempo. Por esto te damos las razones por las que Taylor es un ejemplo de mujer exitosa.

1) La prensa te ha hecho creer que solamente escribe sobre sus ex

"Si crees que Taylor Swift solamente canta sobre sus ex, entonces no entiendes a Taylor Swift", señaló The Washington Post para articular de qué manera la cantante lleva más allá la capacidad de escribir 'canciones de amor dedicadas al ex amor'.

"Si le crees a los tabloides, dirán que se la pasa cantanto sobre sus famosos ex novios y amigos que son estrellas pop", escribieron en BBC News, "pero si prestas atención, el catálogo de Swift está lleno de una minuciosa lírica", aludiendo al poder de la compositora para escribir en formato one-note melody —cuando el artista escribe las letras directamente como una narrativa—.

Así que sí, Taylor Swift tiene más álbumes que ex novios y un talento nato para ser storyteller de todas las canciones que escribe. "No sería una cantante si no fuese una compositora", dijo a Billboard en 2014, (vía BBC) "no tengo interés en cantar las letras de alguien más".

2) Cuando Kanye West le faltó al respeto en los MTV Video Music Awards del 2009

Hace varios años, en una de las entregas de los premios más importantes, se vivió un incómodo momento entre la entonces artista country Taylor Swift y el rapero Kanye West. Este último interrumpió a Swift (tenía 19 años) en su discurso diciendo que ella no merecía el premio a Mejor Video del Año, sino más bien su inseparable amiga Beyoncé.

En una entrevista con el New York Times en 2013, Kanye 'retiró' la disculpa que pretendía darle a Swift en 2010, y declaró que no se arrepentía de ese incidente. Aunque en 2015 las cosas parecían calmarse (se reunieron Kanye, Kim y Tay en los VMA's), en 2016 West sacó la canción Famous donde una de las letras decía, "siento que Taylor y yo deberíamos tener sexo. ¿Por qué? Yo hice a esa perra famosa".

Y aunque West dijo que Taylor 'había leído la letra y la había permitido', el entonces representante de la compositora dijo que ella 'nunca supo de esto' y le advertían haber sacado una canción con "un mensaje tan misógino". La situación se puso peor cuando el video de Famous tenía a una "Taylor Swift" acostada y desnuda junto a West (y junto a Rihanna, Trumo y Anna Wintour). Kim Kardashian defendió a su entonces esposo y lanzó un tuit indirectamente a Swift con varios emojis de serpiente.

3) Taylor Swift desapareció de la faz de la Tierra solamente para volver más fuerte que nunca

Cuando lo de Kanye West y las críticas de Kim tocaron fondo, Taylor desapareció de redes sociales y no sacó material nuevo por un largo rato. Cuando finalmente salió 'Reputation' en 2017, nuevo álbum representado por varias serpientes (como mensaje oculto a sus haters) y en su single Look What You Made Me Do anunció que estaba "muerta" pero que "el mundo continúa / otro día y otro drama / pero no para mi / todo lo que pienso es en karma".

Aunque las críticas siguieron, Tay hizo caso omiso y siguió en lo suyo.

4) Perdió su catálogo de canciones entero dos veces sin su consentimiento

No ha pasado mucho desde que el bully de Taylor Swift se adueñó de casi todas sus canciones. Antes de esto, hablemos del contexto:

Taylor quería recuperar y comprar todos los derechos de sus canciones, pero le negaron la oportunidad. En 2019, el ex sello discográfico Tay, Big Machine Records, lo vendió todo a Scooter Braun (mánager y productor) por 300 millones de dólares —Braun se quedó con todos los derechos de los primeros seis discos de Swift. Esta fue su primera pérdida.

La segunda ocasión sucedió cuando en 2020 Scooter vendió el 100% de los derechos a Shamrock Holdings, de nuevo sin el permiso de Swift (este es el bully). De esto habló Taylor en el discurso por Mujer de la década: "estot segura de que él [Scooter] sabía cómo me sentía al respecto, y déjenme decirles que la definición de masculinidad tóxica en nuestra industria es la gente diciendo, ¡pero él siempre ha sido bueno conmigo!, cuando estoy dando preocupaciones válidad sobre los artistas y su derecho de poseer su música".

5) Y por eso Taylor Swift comprometió a regrabar TODOS los álbumes de los que perdió los derechos

Taylor decidió regrabar los seis álbumes de los que perdió los derechos y por eso todos los fans han estado tan emocionados de recibir "la nueva dosis de la vieja Taylor Swift". Todas las canciones viejas que lleven el (Taylor's Version) son las que debemos escuchar.

Y sí, de aquí deriva la muy hablada decepción amorosa que inspiró la canción All Too Well, dedicada a Jake Gyllenhaal —del álbum 'Red'.

Para cerrar el discurso que dio en 2019, Taylor habló sobre las mujeres en la industria: "las mujeres artistas están dominando esta década en crecimiento, streaming, ventas de boletos y reconocimiento de la crítica. ¿Por qué lo estamos haciendo tan bien? Porque debemos crecer rápido, trabajar así de duro, demostrar que merecemos esto y tenemos que superar nuestros reconocimientos anteriores".