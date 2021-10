«Odio ir de compras».- Sarah Jessica Parker

A diferencia de su álter ego en Sex and the City, la columnista Carrie Bradshaw, la actriz Sarah Jessica Parker nunca ha tenido ese deseo irrefrenable de salir de compras para desconectar de las preocupaciones o para celebrar por todo lo alto un aumento de sueldo o cualquier otra buena noticia relacionada con su vida más cotidiana.

Sus razones

De hecho, y como se desprende de su última entrevista, la intérprete estadounidense «odia» con toda su alma ir a las tiendas porque, especialmente cuando están llenas a rebosar, le producen una fuerte «ansiedad» y una sensación bastante cercana a la claustrofobia.

«No soy una compradora compulsiva ni mucho menos, y llevo muchos años sin serlo. Quizá me gustaba un poco más en el pasado. Con demasiada frecuencia, salir de compras me produce ansiedad y me siento mal con las aglomeraciones», reveló a su paso por el programa Fifi, Fev & Byron de la radio australiana.

Asimismo, la intérprete aseguró que su carácter indeciso la lleva a invertir más tiempo del debido a la hora de hacer sus elecciones, por lo que en ocasiones acaba adquiriendo más prendas de las que quería y, posteriormente, no sabe exactamente qué hacer con las que no le convencen del todo.

«Me incomoda la idea de comprar cosas que no necesito y de las que no sé si me pondré en los próximos cinco años», aseveró en la misma entrevista.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images