Orson Welles, Rodolfo Valentino y otros fantasmas famosos de Hollywood para recordar

De acuerdo con algunos historiadores de Hollywood, las más grandes estrellas del ayer han pasado a mejor vida, pero no se han retirado del todo. Muchos aseguran haber visto algunos fantasmas de famosos.

Fantasmas de famosos de Hollywood

Los fantasmas de figuras de la talla de Marilyn Monroe y RodolfoValentino siguen ejerciendo un poderoso magnetismo y atrayendo a miles de fans ansiosos por contemplar su etérea presencia.

Marilyn Monroe

Varias personas han dicho que vieron su imagen reflejada en el Hollywood Roosevelt Hotel. Cuentan que han visto la imagen reflejada de la actriz en el gran espejo que descansa frente a los ascensores en la planta baja del hotel.

Rodolfo Valentino

Los famosos estudios de cine Paramount albergan el fantasma del llamado gran amante latino del cine: Rodolfo Valentino.

Dicen que el guapísimo actor, quien murió de peritonitis a los 31 años de edad, aparece en el departamento de vestuario, flotando elegantemente entre viejos trajes similares a los que utilizó en The Sheik (1921), la película que lo hizo famoso.

Orson Welles

El genial Orson Welles no sólo es reconocido por ser el autor de clásicos del cine como Citizen Kane (1941), sino también como un conocedor de la buena mesa.

De acuerdo con los visitantes y los empleados del restaurante Sweet Lady Jane, que fuera uno de los sitios favoritos del actor y director, este ha sido visto sentado en la mesa que usualmente ocupaba cuando vivía.

Al mismo tiempo que se deja ver, se percibe en el aire el aroma de su brandy preferido y del habano que no le podía faltar.

Montgomery Clift

Muchas personas afirman haber sentido la presencia de Montgomery Clift en la habitación 928 del Hollywood Roosevelt Hotel. Huéspedes y empleados han sentido al actor merodeando a su alrededor.

Lon Chaney

Envuelta en el misterio, en el lote 28 de los estudios Universal se ha visto flotando la impresionante figura de quien diera vida al torturado Erik, de The Phantom of the Opera (1925), Lon Chaney.

Otras personas lo han visto en la intersección de Hollywood y Vine... sentado en una banca esperando el ómnibus. Cuando la ciudad eliminó la banca, Chaney desapareció con ella.

George Reeves

Actor de la serie de t.v. Adventures of Superman en los años 50, fue hallado muerto de un disparo en su hogar en Benedict Canyon Drive.

La policía determinó que la muerte fue por suicidio, pero amigos y familiares del actor creen que éste fue asesinado.

Años después de su muerte, las personas que han vivido en su antiguo hogar, o que lo han visitado, han asegurado que lo han visto aparecer en su recámara, vestido con el inconfundible traje rojo y azul del hombre de acero.

Thelma Todd

Otra estrella que murió bajo circunstancias sospechosas fue Thelma Todd. La actriz, que apareció en varias comedias junto a los hermanos Marx, Laurel Hardy y Buster Keaton, en 1935 fue hallada muerta en su auto en medio de una sangrienta escena.

Y aunque la policía dijo que la estrella se quitó la vida, muchos creen que alguien logró encubrir un violento asesinato.

Varias personas han visto el fantasma de Thelma descender de la escalera del pequeño café frente al mar del que fue dueña.