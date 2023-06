Paola Rojas regresa con "Sin Prejuicios" una nueva serie periodística que no te puedes perder

Paola, platícanos de “Sin Prejuicios”

Es un programa al que le he puesto mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha concentración y mucho amor. Espero que a la gente le guste. Quisiera con tantas ganas que aporte, eso es clave. Hay un propósito detrás de esto, no solamente es tener audiencia y entretener, sino que resulte algo valioso y transformador.

¿Qué temas vas a tratar?

Veremos temas polémicos como vientres de alquiler o la nueva psicodelia. Yo misma estuve en Oaxaca y participé en una ceremonia ritual donde probé hongos porque, aunque en una primera aproximación quise ser testigo, investigando más, habiendo hablado con psiquiatras y expertos de muchos ámbitos, me pareció que era pertinente. No solamente me autorizaron aquellos que cuidan de mi salud física y emocional, sino que me pareció que sumaban en términos informativos. Hay mucho de mí en este proyecto y de un equipo inmenso muy profesional, hay mucho trabajo, investigación, planeación y mucho de la audiencia. Lo rico de que sea un programa grabado al que se le dedica tanto tiempo, tantas horas y tantos llamados para un solo episodio, me permite compartir probaditas con la audiencia y que la audiencia lo nutra con sus comentarios.

Paola Rojas

Este programa será otra manera de hacer y vivir el periodismo. ¿Podrán los usuarios acercarte temas?

Ese es el siguiente paso, me encantaría que la lluvia de ideas sea tormenta y que en ella participen tantos como quieran, me gustaría muchísimo que todos aquellos que hayan descubierto algo interesante, inédito o transformador me lo compartan y lo convirtamos en nuevos episodios. Ése sería sin duda uno de los grandes objetivos de “Sin Prejuicios”, que no solamente podamos recuperar algunos de los comentarios de la gente en los episodios que nosotros designamos, sino que se generen episodios a partir de los temas que la gente proponga.



¿Cómo te ha recibido la audiencia al encontrarte en las calles reporteando?

Con mucho cariño, no me deja de sorprender este vínculo emocional que generé con la audiencia durante tantos años, me llena el alma. Me dan mucho amor, me abrazan con mucho cariño, me hablan con mucha añoranza. Si pienso en todos esos años que madrugué, no los quiero recordar por lo exhausta que estaba por lo temprano que sonaba el despertador, los quiero recordar muy feliz por lo que sembré.

¿Los reportajes los has grabado en la CDMX o también fuera del país?

Es un programa que viaja, mucho de lo que ocurre está en el centro del país, pero hay temas que nos han llevado incluso a Boston. Si quiero hablar de vanguardia, entonces hay que estar a la vanguardia de la medicina y la alimentación, por eso fuimos allá, para indagar sobre lo más reciente, y el futuro, en ese ámbito. También fuimos a Oaxaca para estar directamente en la tierra con la humedad y la magia necesaria para que los hongos medicinales crezcan. Es un programa que busca no tener fronteras ni ningún tipo de límite.



“Sin Prejuicios” estrena su capítulo inicial este jueves 29 de junio en www.nmas.com.mx/media o a través del servicio de streaming ViX.