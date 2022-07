"Para ser buena mamá, debes preguntarte quién eres en la vida", esto opina Kate Hudson de la maternidad

Aunque Kate Hudson parece tener una vida de ensueño en redes sociales (¿quién no?) con una carrera siempre en ascenso y una gran familia unida, la actriz no tiene reparos en admitir que caminar en sus zapatos no siempre es fácil.

La infancia de Kate Hudson y la relación con su mamá Goldie Hawn

Su mamá Goldie Hawn estuvo casada de 1976 a 1982 con el músico Bill Hudson y tuvieron dos hijos, a Kate y a su hermano mayor Oliver, pero luego de su divorcio, su padre se distanció de la familia y fue Kurt Russell, la pareja de Goldie desde 1983, quien realmente tuvo el rol de padre en la vida de los hermanos. “Ahora podemos reír de los retos que hemos enfrentado juntos y realmente siento que es una bendición que se haya ido”, dijo la actriz en entrevista con Howard Stern, “y no importa lo que haya pasado, lo perdono todo”.

getty

El supuesto abandono que sufrieron por parte de su papá ha sido un debate familiar a lo largo de su vida pública, ya que Bill ha dado rudas declaraciones pidiendo a sus hijos que se cambien el nombre a Russell si eso los hace más felices, pero que dejen de hablar del asunto.

La disputa se agravó luego de que el Día del Padre, hace algunos años, Oliver publicara una foto de su infancia en Instagram bajo el título “Feliz Día del Abandono”. Bill reaccionó diciendo a Inside Edition: “Ya no son parte de mi vida, se siente como si estuvieran muertos, lloro su pérdida aunque aún caminen en esta tierra”. Un enredo familiar que arrastran desde que tienen memoria y que aún no han podido superar del todo.

Hijos de Kate Hudson

“No sé cómo pasó, pero fue rápido”, esas fueron las palabras con las que la actriz respondió en The Today Show a la pregunta del porqué tiene hijos con edades tan distintas. Tiene a su hija Rani Rose (tres años), con su actual novio Danny Fujikawa; Bingham (10), con su exprometido Matt Bellamy, y Ryder (18), con su exesposo Chris Robinson, y el grupo entero parece llevarse muy bien. Todos son músicos, ¿coincidencia? “Ya sé, parece que sólo me gustan las estrellas de rock, pero conectamos a través de la música a un nivel que no puedo explicar”, asegura la estrella.

Si llevar una relación amable con un ex ya es complicado, no imaginamos lo que debe ser con dos, pero ella lo ha logrado gracias a los consejos de su madre. “Ella me dijo que nunca dejara que un hombre apagara mi brillo, así que nunca me he definido a mí misma por la manera en que me ve un hombre, pero sí puedo definirme en la unidad que creamos juntos”.

Su brillo, literalmente, no ha hecho más que intensificarse con el paso de los años, y se ha convertido en una madre que se esfuerza, como todas, y que a veces encuentra tiempo para trabajar y hornear galletas, pero también para meter una que otra clase de Pilates en su agenda.

La maternidad para Kate Hudson y Goldie Hawn

Aunque en Hollywood abundan historias de hijos de famosos frustrados por no poder llenar los zapatos de sus padres, éste no es uno de esos casos. “Mi mamá me dio las bases para que pudiera salir al mundo y sentir que podía vivir la vida que quisiera”, confesó Kate a Sunday Today, “ella es mi porrista más grande y eso me hace pensar en mi hija Rani, espero que pueda darle ese mismo tipo de confianza”. Su relación es fresca, directa y amigable, pero no borra los roles de cada una.

“Le dije a Kate que no soy una mojigata, que me encanta el sexo”, le dijo Goldie a su hija cuando comenzó a hablarle del tema, y según contó a People, son tan cercanas, que la actriz estuvo presente en el nacimiento de dos de los hijos de Kate, tal vez demasiado, puesto que el doctor le dijo: “Si te acercas más, vas a estar adentro de ella”. Un momento que hizo reír a todos en la sala de parto y que se convirtió en una historia divertida que ahora les encanta recordar.

getty

“El secreto para ser una buena madre es que te preguntes quién eres tú en la vida, porque tú creas lo que eres, y eso es lo que al final le transmitirás a tus hijos”, aseguró. Lo único que quieren para sus hijos es que sean personas amables, sin importar la profesión a la que se dedicaran, un modelo de educación que Kate ahora intenta replicar con sus propios hijos, “no tienen que llenar papel alguno, ni cumplir una expectativa, sólo quiero que sean felices, que se sientan bien”, afirma.