Paty Cantú, la mariposa del pop

Antes de ser amada por los reflectores internacionales y reconocida como “la mariposa mexicana” o “la princesa del pop mexicano”, existió una joven sencilla llamada Patricia Giovanna Cantú Velasco, cuyo ímpetu y convicción por triunfar en nombre de las mujeres que cada día luchan por obtener una posición en los diferentes escenarios de la vida, es digna de destacar. Y a ellas les dedica su música y acciones altruistas.

¿Qué ha sido lo mejor de crecer arropada por una familia grande?

Mi nacimiento fue motivo de sorpresa. Mi mamá no lo esperaba; sin embargo, la llenó de alegría. Mis hermanos ya eran grandes cuando nací, eso fue genial porque nuestra relación fue muy madura; siempre me trataron como adulta y me compartieron su mundo y sus gustos, y eso permeó mi vida de manera positiva.

Recibiste tu primer contrato a los 15 años, ¿cómo viviste esa experiencia?

¡Fue muy emocionante! Cuando eres joven todos dudan de tu talento, creen que solo se trata de un hobby o algo pasajero, no piensan que lo deseas como profesión. No obstante, tuve que rechazarlo por ser menor de edad; en realidad, no me sentía preparada para dar ese paso.

¿En esa época te visualizabas como cantante?

No, quería ser abogada penalista y estudiar en Estados Unidos. Incluso apliqué para algunas becas, pero se me presentó una oportunidad en México y me vine para acá.

Hoy día, con una década de éxitos cosechados, ¿cómo crees que ha sido tu evolución?

Ha sido complicada pero muy bonita, y satisfactoria a nivel artístico porque he podido hacer mancuerna con grandes intérpretes de la música hispana; aunque también he tenido altibajos. Uno de ellos ha sido no ser tan alternativa como me habría gustado, por un tema comercial; hay disqueras que aún piensan que si te sales un poco del género, la gente se va a asustar y no responderá igual, y eso es agotador. Por otro lado, como artista, si no te renuevas o experimentas, corres el riesgo de estancarte.

No solo has escrito temas para ti, has creado canciones para otros intérpretes, como Alejandra Guzmán o María José, ¿qué te gusta de ello?

Es bastante divertido porque juego a ser ellas, pienso cómo lo dirían y se pararían frente al público, pero también tengo presente darles un hit, una canción llamativa y que sea del gusto del público para que sumen un éxito a sus carreras. Es como convertirte en un sastre y hacer un traje a la medida.

