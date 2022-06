Paul McCartney y su etapa como papá en 15 tiernas fotos a través del tiempo

Paul McCartney…¿hace falta decir algo más de lo que ya se ha dicho o escrito? Es una absoluta leyenda en la historia de la música. Perteneció a Los Beatles junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. También escribió verdaderos regalos musicales como Let it be, Yesterday y When I’m 64, entre muchos otros temas que se han convertido en referentes musicales para todas las generaciones, incluso los más jóvenes en pleno 2022.

Paul McCartney sostiene también el título de Sir, mismo que le fue otorgado por la reina Isabel II en 1997, cuando McCartney tenía 54 años. Dicho reconocimiento fue otorgado para reconocer su contribución y servicios a la historia de la música y se llevó a cabo en una ceremonia en el Palacio de Buckingham.

Pero más allá de sus logros profesionales, Paul siempre se ha mostrado como un padre amoroso con sus cinco hijos: Stella, Heather, Mary, James y Beatrice, quien es la más joven de todos, producto de su matrimonio con la empresaria Nancy Shevell.

Como una imagen vale más que mil palabras, te presentamos estas fotos de Sir Paul McCartney a lo largo de las décadas con sus hijos, llevándolos de gira junto a Linda McCartney cuando eran unos niños e integraban The Wings, así como ahora de adultos, apoyándolos en sus carreras o simplemente paseando con ellos.

1. Con Linda, Heather, Mary y Stella.

