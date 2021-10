Paz Vega tiene un guion ‘muy personal’ que dirigirá el próximo año

Aunque en estos momentos vuelve a ser noticia por su flamante regreso a la televisión, concretamente para interpretar a la villana en la nueva adaptación de la serie Cuna de lobos que produce el canal Televisa, lo cierto es que la actriz Paz Vega ya se está preparando para forjar un futuro profesional en el que tendrá mucho más peso la escritura y la dirección de sus propios proyectos en el marco de la ficción.

Tanto es así, que la intérprete sevillana reveló, en conversación con la revista española Diez Minutos, que ya cuenta con un guion propio que, con suerte, se materializará en forma de película o serie a partir del año que viene: una historia que, sin ser totalmente autobiográfica, abordará temas «muy personales» para ella y, por tanto, necesitará de su propia mano en las labores de dirección.

«Desde pequeña he sentido la necesidad de contar historias y tengo un guion bastante personal, aunque no se trata de mi vida, que voy a dirigir el próximo año. Después de tanto tiempo actuando me apetece dar mi propia visión de la historia», comentó a la publicación durante el acto de presentación de la nueva Cuna de lobos en la Ciudad de México, donde también se alegró de que cada vez haya más mujeres que asuman tales responsabilidades.

«Estamos viviendo una época positiva en lo que se refiere a la igualdad, y espero que mi hija y las futuras generaciones ya no tengan ninguna necesidad de hablar de este tema», aseguró la también madre de Ava, Orson y Leno, fruto de su sólido matrimonio con Orson Salazar. «Pero todavía falta mucho por construir en ese terreno. Tendría que haber más directoras, productoras y guionistas».

Personajes que respetan su esencia

Sobre la exigente misión de conseguir que su personaje de Catalina Creel en la mencionada producción esté a la altura del encarnado por la malograda María Rubio en la telenovela original de los ochenta, la artista andaluza ha manifestó que -respetando siempre su esencia- ha tratado de darle a su álter ego un toque contemporáneo para que pueda «conectar con la gente de hoy».

«Para mí ha sido un gran reto dar vida a esta mujer que vive en una mentira constante. Aparentemente es íntegra, elegante y encantadora, pero por dentro es todo lo contrario. Mi idea ha sido hacer de Catalina una ‘superwoman’ que conectase con la gente de hoy», afirmó en su entrevista para conceder, justo a continuación, que se «enamoró» interpretativamente del personaje en cuanto leyó el guion de la serie.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images