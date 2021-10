Pete Davidson aún vive con su madre

En el último año, Pete Davidson pasó de ser un humorista más de la pequeña pantalla estadounidense, donde se convirtió en un habitual tras ingresar en el elenco del programa Saturday Night Live a una celebridad por derecho propio gracias a -o por culpa de, según como se mire- sus mediáticas relaciones sentimentales, primero con Ariana Grande, con quien llegó a comprometerse en tiempo récord para después decidir seguir caminos separados, y recientemente con Kate Beckinsale.

Mejor con mamá

Tras su ruptura con la veterana intérprete, en la vida del cómico solo hay por el momento una mujer importante: su madre, con quien sigue compartiendo además casa a falta de una pareja estable con la que formar su propio hogar.

El joven de 25 años decidió que la mejor solución sería comprarse una vivienda juntos y ahorrarse así el tedioso trámite de buscar alguien con quien compartir piso después de verse obligado a abandonar la lujosa vivienda de Ariana el año pasado a raíz del final de su compromiso.

Siempre con sentido del humor

Este fin de semana, coincidiendo con la celebración del día de la madre en Estados Unidos, Pete decidió invitar a su madre a la grabación de SNL para rendirle un sentido homenaje y bromear sobre su relación, que ahora es más estrecha que nunca al vivir bajo un mismo techo.

«Este va a ser un día de la madre muy especial para mí porque este año la mía no es solo mi mamá, también es mi compañera de piso», anunció frente a las cámaras.

«Sé lo que está pensando mucha gente: cómo puede ser. Te ven en televisión y en las revistas y todo eso y piensan que ese tipo debe de tener al menos un sitio donde vivir. ¡Pues no! Pero tampoco es que me haya mudado a su casa; en realidad nos hemos comprado una juntos. Soy todo un ganador. A ver, he oído que algunas personas comprar casas para sus madres… Pero no, yo no pienso hacer eso. Si compro una casa, es porque voy a vivir en ella”, finalizó.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images